A Ferrarinál 2021-től az idei év végéig vezető Carlos Sainz távozása már február első napján világossá vált, amikor bejelentették, hogy 2025-től Lewis Hamilton vezet majd Charles Leclerc mellett, de ez nem mérgezte meg a csapat és a spanyol viszonyát.

Sainz az utolsó pillanatig belemenősen, a Ferrarinak a tőle telhető legjobb eredményeket szállított – a szezonzárón is 2. lett –, így nem meglepő, hogy a búcsú is szívélyesre sikerült.

A baráti elválás első jele volt, hogy megengedték, hogy a papíron egészen december 31-ig lekötött pilóta már az Abu-dzabi Nagydíjon követő hétfőn leendő csapatánál, a Williamsnél vezessen, de ez csak a kezdet volt.

Sainz és édesapja, a ralivilágbajnok és Dakar-győztes idősebbik Carlos most hétfőn a Ferrari házi pályáján, Fioranóban vett részt élményautózáson, apa és fia a maranellóiak 2022-es F1-es modelljének két példányával egyszerre körözhetett.

Two generations, one track. Carlos Sainz and his dad, side by side#ScuderiaFerrari pic.twitter.com/2WfU2nNT6u — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 17, 2024

Ami a 2022-es autót illeti, a búcsúzó pilóta ráadásul ajándékba megkapja a csapattól azt a darabot, mellyel az az évi Brit Nagydíjon első ferraris – és általában F1-es – futamgyőzelmét aratta. (Nyitóképünkön.)

Kiállítási tárgynak remek, nagyszerű szuvenír, de utcára nem lehet vele menni – nem úgy, mint Sainz legújabb szerzeményével, az általa szerdán, Monacóban átvett Daytona SP3-mal. A jelenlegi árfolyamon mintegy 900 millió forint értékű szupersportkocsit ráadásul személyre is szabták a spanyolnak, még az F1-es beceneve, a „Smooth operator” is megjelenik rajta. (Azt nem tudni, az autót a pilóta vásárolta-e – esetleg nagy árengedménnyel – vagy egyenesen ez is ajándék volt.)

❤️ Carlos in Monaco today, unveiling his new daytona sp3! 📷 monaco_luxurystyle, ferrariscuderiamontecarlo#CarlosSainz pic.twitter.com/VyeeWnwJ6j — Carlos Sainz News (@CSainzNews_) December 18, 2024

