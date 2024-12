Carlos Sainz vasárnap, az Abu-dzabi Nagydíjon négy közös szezon után egy szép 2. hellyel búcsúzott a Ferraritól, ahol 2025-től Lewis Hamilton vezet majd a helyén.

Mivel a csere már februárban ismert volt, a spanyol ráért új csapatot keresni – nem is kapkodta el, de július végére eldőlt, hogy 2025-től a Williamsnél folytatja.

Sőt – már a mai naptól, ugyanis a Ferrarinál megtették azt a szívességet, hogy a szerződés december 31-i lejárta előtt elengedték a 30 éves pilótát, aki így ma már új csapata autóját vezetheti Abu-Dzabiban egy forgatási nap keretében.

A négyszeres futamgyőztes ugyan csak szponzoroktól mentes overallban ülhet az autóba, ám így is jelentős támogatói hír kapcsolódik hozzá: az elmúlt pár évben újra a Ferrari partnereként szereplő spanyol bankmulti, a Santander ugyanis vele ment a Williamshez.

A csapat kora délután jelentette be, hogy 2025-től őket támogatja a pénzintézet, de – nyilván épp a forgatás miatt – már ma is felkerült a logó az FW46-os orrára.

Williams Racing is pleased to announce a new multi-year partnership with Santander that will begin in 2025 🇪🇸

The FW46 will feature @bancosantander branding for this week's end-of-season Abu Dhabi test, where Carlos Sainz will take the wheel for the first time 🙌 🌶️

— Williams Racing (@WilliamsRacing) December 9, 2024