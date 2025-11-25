Tavaly jelentették be, hogy 2026-ban új versenyhelyszínnel bővül a Forma-1-es versenynaptár, a spanyol főváros, Madrid utcai futammal száll be.

A Madring névre keresztelt, valójában félig utcai, félig az IFEMA expóközpont területén kiépítendő, 5,4 kilométeres pálya építési munkálatai idén áprilisban indultak, a 2026-os versenynaptárba szeptember 11-13-i dátummal került be az új forduló.

Sajtóértesülés alapján ugyanakkor aggasztóan lassan halad a felkészülés – hogy a helyi lakosok tiltakozásairól ne is beszéljünk –, az olasz RMC Motori szerint a Forma-1 vezetésében kétségek merültek fel azt illetően, hogy a Madring képes lesz-e fogadni a száguldó cirkuszt idén (nyitóképünkön a vadonatúj szakaszok október eleji állapota látható), ezért már vészmegoldáson gondolkodnak. A póthelyszín állítólag a néhány éves visszatérést követően papíron idén elbúcsúzott imolai Enzo e Dino Ferrari lehetne.

A pályaépítés persze nem egyszerű dolog, nehézségekre mindig számítani lehet, és az F1-ben többször is láttuk már, hogy egyes helyszínek az utolsó (utáni) pillanatban kaptak hivatalos versenyengedélyt a Nemzetközi Automobil Szövetségtől (FIA).

A Madring kapcsán megkerestük a leginkább a Hungaroring állandó helyi versenyigazgatójaként (clerk of the course) ismert, de nem mellesleg az FIA Pályabizottságában is tevékenykedő, emellett a szervezet pályaellenőreként (inspektor) is dolgozó Faluvégi Pétert.

A szakember a Vezess kérdésre közölte, hogy bár a pályarajz elemzése és szimulációja részükről megtörtént, pillanatnyilag nem rendelkezik frissebb információval az építkezést illetően, ugyanakkor általánosságban beszélt a felkészülési mérföldkövekről.

Faluvégi emlékeztetett, hogy az új pályák esetében az eljárás több lépcsőben zajlik, elsőként egy dossziét kell benyújtani az FIA Pályabizottságához, ami egyebek mellett a pálya Autocad-rajzát is tartalmazza. Ennek alapján az FIA lefuttat egy szimulációt, amely megmutatja az elérhető sebességeket és esetleges kifutások esetén az első védelmi vonalba való becsapódás számított sebességét. Az áttekintés után az FIA pályabizottsága javaslatot tesz esetleges változtatásokra és a szükséges védelmi berendezésekre, pl. az ún. Tecpro védelmi rendszerre. Az eljárást a pályán versenyezni tervezett autóknak megfelelően folytatják le, így a madridi pályának a legmagasabb fokozatú, Grade 1 előírásoknak kell megfelelnie, hiszen Forma-1-es autókra tervezték.

„Ha szükséges, ezt követően többször, de legkésőbb 60 nappal az esemény előtt a Pályabizottság kijelölt inspektora ellenőrzést végez a helyszínen, nyilván az utcai pályák esetében ez különös kihívás, hiszen nem áll minden úgy rendelkezésre, mint közvetlenül a verseny előtt. A jelenlegi előírások szerint 48 órával az első aktivitás előtt kell a végső ellenőrzésnek megtörténnie annak érdekében, hogy a pályalicenc kiadható legyen. Tekintettel az utcai pályák helyben történő felépítésének sajátosságaira, – egyelőre egyedi engedéllyel – ennél rövidebb idő is meghatározható. Szó van arról, hogy ezt hamarosan a szabályzatban is megjelentetik. Az új helyszínek esetében az első versenyengedély három évre szól” – magyarázta a magyar FIA-tisztviselő.

„A Forma-1 esetében semmit sem bíznak a véletlenre, ezért függetlenül attól, hogy egy pályának van-e már érvényes licence, minden F1-es hétvége előtt egy végső pályaellenőrzést is tartanak közvetlenül az esemény előtt, rendszerint csütörtökön” – tette hozzá.

Legutóbb a Las Vegas-i utcai pályán húzódott az utolsó pillanatig a pályaellenőrzés, 2023-ban még az első edzésnapon is vizsgálódtak az FIA szakemberei, és bár az engedély meglett, az első szabadedzésen felszakadt csatornafedél rögtön gondot is okozott.