Már hosszú ideje ismert a Forma–1 2026-os versenynaptára, ezzel együtt az is, hogy jövőre egy vadonatúj – méghozzá utcai – pályára is ellátogat a mezőny a Madring képében, ami a későbbiekben a Spanyol Nagydíj állandó helyszíne lesz.

Egy évvel az első madridi verseny előtt a munkálatok a tervezettnél gyorsabban haladnak. Helyi beszámolók alapján a GMM hírügynökség azt írja, hogy a földmunkák 85 százalékával elkészültek, de az elővárosi előkészületek 20 százalékával is végeztek. Az, hogy öt héttel előrébb tartanak az ütemtervben, abból a szempontból fontos, hogy az új Forma–1-es pálya fogadtatása finoman szólva is vegyes, sőt, a helyiek egy csoportja hevesen tiltakozik a száguldó cirkusz érkezése ellen.

Carlos Jimenez Luque, az Ifema Madrid operatív vezetője elmondta, hogy az 5474 méter hosszú, 20 kanyarból álló Madring befejezése továbbra is 2026 májusára várható, de már október közepén nekilátnak az aszfaltozásnak. „Az a fő oka annak, hogy előrébb hoztuk a munkálatokat, hogy az esős időszakot elkerülve mielőbb elkezdhessünk aszfaltozni” – magyarázta.

Jelenleg 300 munkás dolgozik a helyszínen, ugyanakkor novemberre már az 500 főt is elérheti a létszámuk. A tervekre a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) már rábólintott, ezt követően az első ellenőrzésre már az aszfaltozás fázisában, a következő hónapban kerül sor.

A pálya korábban meglévő és teljesen új szakaszokat is fog tartalmazni. Egyik pontja, a La Monumental a maga 24 fokos dőlésével várhatóan a bajnokság legmeredekebb kanyarja lesz.

Ezzel párhuzamosan a spanyol fővárosban folytatódnak a nagydíjellenes tüntetések. A tiltakozók főként azt nehezményezik, hogy amíg a nyereségen csak egy szűk kör fog osztozni, „a veszteségeket mindenkinek le kell nyelnie”.

Az első madridi Spanyol Nagydíjat 2026-ban szeptember 10-e és 12-e között rendezik meg, ráadásul elsőre nemcsak a királykategória és a Forma–2 mezőnyét fogadja, de ezen a hétvégén zárul majd a Forma–3-asok idénye is.