A szezonnyitó Ausztrál Nagydíj nem indult ideálisan Lewis Hamilton számára, aki az időmérőn csak a hetedik helyet szerezte meg. A futam egy pontján úgy tűnt, akár bele is szólhat a győzelemért zajló csatába csapattársa, Charles Leclerc, valamint George Russell között, de aztán a Mercedes több mint 15 másodperccel végzett a vörös autót vezető Leclerc előtt, a hétszeres bajnok pedig hajszálnyi lemaradással, de csak a 4. lett.

Az egyenesekben nyílik az olló

Hamilton a Kínai Nagydíj-sajtótájékoztatóján arról nyilatkozott, hol látja a különbséget a két alakulat között. A Mercedes legnagyobb fegyvere a végsebességet igénylő szakaszokon jön elő az idei évben bevezetett aktív aerodinamikának köszönhetően.

„Igyekszünk utolérni őket, és hiszek benne, hogy sikerülhet. Azonban egyáltalán nem biztos, hogy ez összejön” – vélekedett a brit legenda. Hamilton szerint a motorból egyszerűen többet kell kihozni, különben nehéz lesz felzárkózni. A számok is alátámasztják az angol versenyző állítását, mivel az időmérő edzésen a rivális istálló nagyjából nyolc tizedmásodperccel volt gyorsabb, ugyanakkor Kínában már az olasz csapat is kijátszhatja ütőkártyáját.

A még a bahreini tesztelésen bemutatott, „forgó hátsó szárnyas” technika lényege, hogy a gyors részeken jelentősen csökkenti a légellenállást. A tesztek alapján ez akár 5-8 kilométer/órával nagyobb végsebességet is jelenthet.

Hamilton ugyan csak néhány körön keresztül próbálhatta ki az új komponenst Bahreinben, de elmondása alapján a csapat megkapta a szükséges adatokat. A technikai újítás bemutatására a sanghaji aszfaltcsík ideális, ugyanis itt található a Forma-1 egyik leghosszabb egyenese, amely közel 1,2 kilométeres. Ez pontosan az a terület, ahol Hamilton úgy látja a Ferrari jelenleg a legtöbbet veszít a Mercedes ellen. Ha az új szárny valóban növeli a végsebességet, az segíthet csökkenteni a hátrányt.

Kézipoggyászként utazott az új alkatrész

A történetnek van egy egészen különleges kulisszatitka is. A hírek szerint az olasz alakulat szakemberei kézipoggyászként vitték magukkal az aerodinamikai elemet Kínába, hogy időben megérkezzen a pályára. A szoros logisztikai menetrend miatt a csapat mindent megtett azért, hogy az új alkatrész biztosan eljusson Sanghajba, ahol ráadásul az év első sprinthétvégéje vár a mezőnyre.

„Nagyon hálás vagyok a csapatnak, mert eredetileg későbbre szántuk ezt, de keményen dolgoztak, hogy már idei is elhozzhassuk. Fejleszteni, gyorsulni és üldözni az ellenfelet. Erről szól az egész sportág” – fogalmazott a hétszeres világbajnok, amikor az új hátsó szárnyról kérdezték.

A cikk szerzője Szabó Máté