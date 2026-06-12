Évek óta hallgatjuk a megváltóként kikiáltott szilárdtest-akkumulátorok ígéretét, amelyek elméletben nagyobb energiasűrűséget és villámgyors töltési időket hoznak el a villanyautózásba. Bár a “hype-vonat” már rég zakatol a technológia körül, a szériagyártású autókban egyelőre nyomát sem láttuk ezeknek a fejlett telepeknek.

Most viszont szintet lépett a történet: a Stellantis bejelentette, hogy a Factorial céggel karöltve egy szilárdtest-akkupakkal felszerelt Dodge Charger Daytona tesztautót állítottak csatasorba, amellyel megkezdődnek a valós körülmények közötti nyúzópróbák.

A két vállalat tavaly ősszel leplezte le az erre vonatkozó terveit, és már akkor 2026-ra ígérték a tesztflotta indulását – a gyártó pedig most hivatalosan is megerősítette, hogy a prototípus kigördült az utakra.

A lépés nem érte teljesen váratlanul a szakmát. A Stellantis múlt havi, a Michigan állambeli Auburn Hills-i központjában megrendezett befektetői rendezvény alkalmával már látható volt egy Charger Daytona, amely kísértetiesen hasonló dekorációt viselt, mint a most bemutatott fotókon látható autó.

A Charger Daytona prototípus a Factorial saját fejlesztésű FEST (Factorial Electrolyte System Technology) elnevezésű akkumulátorát használja. Ez az első alkalom, hogy szilárdtest-cellákat integráltak egy Stellantis-csoporthoz tartozó járműbe.

A két vállalat 2025-ben már demonstrálta a technológia elméleti és laboratóriumi képességeit, amelyek papíron meglehetősen impozánsak:

Energiasűrűség: 375 Wh/kg (lítium-ion, NMC kémia esetén ez az érték maximum 200-255 Wh/kg)

Töltési sebesség: 15-ről 90 százalékra mindössze 18 perc alatt

Hőtűrés: Szélsőséges időjárási körülmények között, -30 °C és +45 °C között is stabil működést ígérnek.

Ezen a területen komoly a fejlesztési verseny, aki előbb tud piacra dobni szilárdtest-akkumulátort, az nagyot kaszálhat:

Integráció és a jövő

A Stellantis közleménye szerint a szilárdtest-cellákat egy teljesen új mechanikai architektúra segítségével integrálták a meglévő akkumulátorházba. Emellett a mérnökök átdolgozták a vezérlőrendszereket és a pakk felépítését is, hogy a maximális teljesítményt hozzák ki belőle anélkül, hogy a biztonság vagy a tartósság csorbát szenvedne.

Arról egyelőre mélyen hallgat a konszern, hogy meddig tart a tesztprogram, vagy hogy pontosan mikor láthatjuk a Factorial szilárdtest-akkuit a szalagról gördülő modellekben. Bár több autógyártó is 2030-ra lőtte be a technológia piaci bevezetését, és a sorozatgyártásra még várnunk kell, a Stellantis éles tesztprogramjának elindulása még tartja a reményt a technológia sorozatgyártásba kerülésére.