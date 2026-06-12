Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (Roadpol) június 15-21. között szervezett Alkohol és Drog elnevezéssel közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Június 19-én reggel 9 órától 24 órás Alkohol- és Drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak a rendőrök Magyarország teljes területén.

Az akcióban tehát kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére. Az ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése.

A rendőrség szerint az alkohol már kis mennyiségben is kedvezőtlenül befolyásolhatja az agy működését, ami felelőtlen, veszélyes manőverekhez és gyorshajtáshoz vezethet. Emellett a jármű biztonságos irányításához szükséges finommotoros mozgások – például a kormánykorrekció és a pedálkezelés – pontatlanabbá válhatnak, ami kiszámíthatatlan reakciókat eredményezhet.

Az alkohol hatására a reakcióidő jelentősen megnőhet. Az ittas járművezető látótere beszűkülhet, így képtelenné válhat a környezet teljes körű észlelésére. A perifériáról érkező ingerek – például egy kanyarodó kerékpáros vagy egy úttestre lépő gyalogos – észlelése elmaradhat, ami jelentősen növeli a baleset kockázatát.

Legutóbb a motorosok voltak fókuszban, itt vannak az akció eredményei: