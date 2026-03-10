A Ferrari a második bahreini teszt utolsó előtti napjának délelőttjén meghökkentően újszerű fejlesztést küldött a pályára, a Lewis Hamilton által vezetett SF26-oson a nyitható hátsó szárny egyedi – az FIA-val egyeztetve kifejlesztett – értelmezését próbálták ki, a felső légterelő a nyitás-csukás során teljesen körbefordult, íme:

You spin me right round! 😵‍💫



Here's Ferrari's innovative solution to moving the upper flap of the rear wing as part of this season's active aero introduction 👀 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/yY0ZcI1Kph — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

A közönség által Macarena-szárnynak elkeresztelt megoldás lényege, hogy nem pusztán csökkenti a légellenállást, hanem egyenesen még egy kis felhajtóerőt is produkálhat azokon a szakaszokon, ahol nincs szükség nagy leszorítóerőre, ahol működtethető az aktív aerodinamika – a sanghaji pálya hosszú egyeneseihez pont passzol.

Az olasz Autoracer vetette fel, hogy a Scuderia már Kínában pályára küldheti a szárnyat, majd a GPBlog maga is utánajárt, és úgy tudják, háromféle specifikációt is visznek az olaszok Sanghajba.

Jó kérdés, hogy ki tudják-e próbálni őket, ugyanis a kínai forduló idén is sprinthétvége, azaz mindössze egyetlen 60 perces szabadedzés lesz, mielőtt jönnek a tétre menő szesönök.