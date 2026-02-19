Bahreinben csütörtökön is folytatódott a 2026-os Forma-1-es előszezoni tesztelés, a második szahíri teszt második, azaz utolsó előtti napja zajlott.

Délelőtt a mclarenes címvédő, Lando Norris volt a leggyorsabb, az angol 6 ezredet faragott mercedeses honfitársa, George Russell szerdai csúcsán.

A fő meglepetést azonban nem Norris tempója jelentette – néhány ezred amúgy is elhanyagolható –, hanem a Ferrari újítása: Lewis Hamilton az SF26-oson egy, a felső elemét 180 fokban megfordító hátsó szárnyat vitt pályára. Elmés megoldás, a teljesen megforduló légterelő nem pusztán csökkenti a légellenállást, a leszorítóerőt, hanem egyenesen egy kis felhajtóerőt termelhet – ez a „DRS” elvének igazi kimaxolása.

You spin me right round! 😵‍💫



Here's Ferrari's innovative solution to moving the upper flap of the rear wing as part of this season's active aero introduction 👀 #F1 #F1Testing pic.twitter.com/yY0ZcI1Kph — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

“Pont Lewis mögött mentem, megláttam [a szárnyat], csak néztem, hogy mi az isten, azt hittem, eltört. De nem, egyszerűen csak szuper innovítv megoldás” – mesélte a Haas pilótája, Oliver Bearman.

Ezzel együtt nem volt sima az olaszok délelőttje: az autó csak 5 kört futott, majd hosszasan babusgatták a kasztnit a garázsban, Hamilton csak az ebédszünet előtti utolsó 5 percben ment ki újra.

Az Audinál, valamint a vadonatúj belépő Cadillacnél is műszaki problémák hátráltatták a munkát.

A többség délelőtt, majd délután is hosszú etapokra, versenyszimulációkra koncentrált, de Max Verstappen az ebédszünet után nem sokkal futotta meg a legjobbját, Oscar Piastri jó másfél óra után ugrott az élre, sőt, a nap végén, „a hajrában” is voltak, akik gyors kört futottak, Hamilton például 10 perccel a vége előtt lépett fel a 4. helyre.

Az Aston Martin bajai folytatódtak, Fernando Alonso alatt a délután első órájában a pályán állt le az AMR26-os, a spanyol csak jóval később jött ki újra a garázsból. Úgy tudni, túlmelegedési problémák adódtak.

Fernando's out of the car and making his way back to the pits on foot #F1 #F1Testing pic.twitter.com/bKsUsurSgY — Formula 1 (@F1) February 19, 2026

8 perccel a leintés előtt szimulált piros zászlós szakasz következett, majd ahogy a korábbi napon, csütörtökön is két közös rajtszimulációval zárult a nap. A McLaren számára rosszul alakult a start: Piastri az első kanyar előtti menekülőútra húzódott félre, leállt, pár perccel később, a második formációs körben tudott a többiek után eredni. A második rajtnál Hamilton elképesztő lendülettel futott le mindenkit, négy autót előzött meg az első kanyarig.

Pénteken az utolsó kétszer 4 órával zárul a felkészülés, hogy aztán március első hétvégéjén már Melbourne-ben fusson neki a mezőny az Ausztrál Nagydíjnak.