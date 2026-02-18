Szerdán, helyi idő szerint 10-kor (magyar idő szerint 8-kor) folytatódott a 2026-os Forma-1-es előszezoni felkészülés, megkezdődött második bahreini, egyben utolsó háromnapos teszt.

Délelőtt rögtön villantott a múlt csütörtökön is leggyorsabb Ferrari – Charles Leclerc Pirelli prototípusabroncsain 1:33,739-es időt futott, igaz még ezzel is elmaradt a múlt héten a mercedeses Kimi Antonelli által futott 1:33,669-es csúcstól. Érdekesség, hogy az SF26-oson feltűnt egy, a kipufogógázokat elvezető szárnyacska, talán a hátsó szárny légáramlását javítja az elem.

Az olasz tini egyébként az ebédidő előtt a 3. volt a Leclerc-től 3 tizeddel elmaradó címvédő, Lando Norris mögött.

Nem alakult jól a Red Bull napja, délelőtt Isack Hadjar mindössze 13 kört ment, mielőtt a hűtőrendszer javítása miatt a garázsban ragadt az RB22-es. Szintén nem futott sokat a Cadillac, hosszas szerelgetés után Sergio Perez csak az utolsó másfél órára gurult ki, 24 kör jutott neki.

Az ebédszünet után a Red Bull kivételével minden csapatnál pilótacsere volt, csak Max Verstappen nem lépett pályára.

A délután első említésre méltó eseménye Lance Stroll kicsúszása volt, a kanadai a 11-es kanyarban tette a kavicságyba az Aston Martint, sebességváltó-hiba lehetett az ok.

A Cadillacnél tovább dolgozott a technika ördöge, Valtteri Bottas 11 kör után hosszú időre garázsban maradt, de később újra pályára tudott lépni.

A délután folyamán ketten is jobb időt produkáltak Leclerc-nél, a mercedeses George Russell és a mclarenes Oscar Piastri volt gyorsabb a monacóinál: az angol 280 ezredet adott neki, az ausztrál pedig mindössze egyetlen századdal volt lassabb a Mercedes versenyzőjénél.

A nap végén a körözés virtuális biztonsági autós, majd piros zászlós megszakítással zárult, igaz, nem baleset vagy lerobbanás miatt, hanem mert a felmerült aggályok miatt közös rajtszimulációt rendeztek az utolsó percekben.

Lights out in Bahrain! ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️



A practice start to close out the day 👊#F1 #F1Testing pic.twitter.com/gzGwW05Al3 — Formula 1 (@F1) February 18, 2026

A tsztelés csütörtökön folytatódik az utolsó előtti nappal.