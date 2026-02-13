2026-ra jelentősen átalakultak a Forma-1-es autók, és gyakorlatilag nem maradt olyan része a versenyzésnek, melyet ne kellene másképp megközelíteni, mint korábban. Igaz ez a rajtokra is, melynek témája a bahreini teszthéten került szélesebb körben is napirendre.

Az elindulások témaköre amiatt vált érdekesebbé, mert az előző korszakban az összetettebb erőforrás megkönnyítette a jó rajtokat. A hőenergia-visszanyerőből, vagyis az MGU-H-ból származó kraft egyszerűen fogalmazva lényegében megszüntette a turbólyukat, így a gyorsulás azonnali volt, ahogy a pilóták felengedték a kuplungról a kezüket. Ez az elem azonban kikerült a rendszerből, így a turbólyuk megszűntetése vagy csökkentése a pilótákra marad – ez pedig nem lesz olyan egyszerű: várhatóan hosszabban pörgetik majd a motort a rajt előtt, de ezzel együtt is több a hibalehetőség.

Kaotikusak lehetnek idén a rajtok a Forma-1-ben 1
Szárnyalt a Ferrari, bajok a Red Bullnál a teszten
Az első bahreini Forma-1-es előszezoni teszt második napján…

“Ó, ember, eléggé komplikált lesz” – fogalmazott a rajtok hallatán az audis Gabriel Bortoleto, aki egy próbarajtja után elmondta, nehezebben követhetőek az elindulási procedúrák, mint korábban. “Kissé káoszos, tavaly sokkal könnyebb volt.”

Kaotikusak lehetnek idén a rajtok a Forma-1-ben 2

Gabriel Bortoleto (Kép: Ahmad AlShehab/NurPhoto via Getty Images)

Tény ugyan, hogy Bortoleto nem egy tapasztalt Forma-1-es pilóta, de beszédes, amikor egy igazi veterán is hasonlóan vélekedik. A 246 rajttal álló Valtteri Bottas szerint főleg a mezőny végéből indulók dolga lesz nehezebb. “Ha a rajtrács hátsó felében vagyok, lesz elég időm a fények kialvásáig, hogy felpörgessem a turbót?” – tette fel a kérdést a Cadillac finnje. “Jelenleg ez 10 másodperc. Ez egy olyan dolog, amit meg kell oldanunk. Alapvetően a rádión kapunk infókat, amikor az utolsó autó a rajtrácsra ér, ez egyfajta figyelmeztetés nekünk, de ez most olyasvalami, amire megoldást kell találnunk.”

Kaotikusak lehetnek idén a rajtok a Forma-1-ben 3

Valtteri Bottas (Kép: Rudy Carezzevoli/Getty Images)

A turbólyuk kiküszöbölésében elméleti megoldást továbbra is jelenthetne az autó elektromos rendszere, az MGU-K-ból, vagyis a kinetikus energiából származó energia. Ezt azonban a szabályok tiltják a rajtrácson. Tetézi a dolgot, hogy ha valaki a turbólyuk miatt gyengébben rajtol, még az elindulás után sem biztos, hogy szívesen rásegít a turbó munkájára az elektromos rendszerrel, ugyanis azzal többet veszíthet hosszú távon, mint nyer. A világbajnok Lando Norrisnak is eszébe jutott ez a dilemma.

“Amint használni kezdi az ember az akkumulátort, hogy segítsen bármilyen szituációban, rengeteget vesz el a kör hátralévő részéből. Jobb rajtom lehet, de le is merülhetek, mire az első kanyarba érek, olyan helyeken például, mint Mexikóban. Lesznek tehát komplikációk, ebben a percben ez elég trükkös” – fogalmazott a McLaren-pilóta.

Kaotikusak lehetnek idén a rajtok a Forma-1-ben 4
Hamilton: Idén diploma kell az F1-nézéshez
Lewis Hamilton úgy érzi, az új erőforrásokkal olyan bonyolulttá válik az F1, hogy 2026-ban már diploma kell a…
Kaotikusak lehetnek idén a rajtok a Forma-1-ben 5
Ezért nem egészséges a túl kényelmes élet
Ha úgy érzed, mintha egy hologram lennél, akkor könnyen…