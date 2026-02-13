2026-ra jelentősen átalakultak a Forma-1-es autók, és gyakorlatilag nem maradt olyan része a versenyzésnek, melyet ne kellene másképp megközelíteni, mint korábban. Igaz ez a rajtokra is, melynek témája a bahreini teszthéten került szélesebb körben is napirendre.

Az elindulások témaköre amiatt vált érdekesebbé, mert az előző korszakban az összetettebb erőforrás megkönnyítette a jó rajtokat. A hőenergia-visszanyerőből, vagyis az MGU-H-ból származó kraft egyszerűen fogalmazva lényegében megszüntette a turbólyukat, így a gyorsulás azonnali volt, ahogy a pilóták felengedték a kuplungról a kezüket. Ez az elem azonban kikerült a rendszerből, így a turbólyuk megszűntetése vagy csökkentése a pilótákra marad – ez pedig nem lesz olyan egyszerű: várhatóan hosszabban pörgetik majd a motort a rajt előtt, de ezzel együtt is több a hibalehetőség.

“Ó, ember, eléggé komplikált lesz” – fogalmazott a rajtok hallatán az audis Gabriel Bortoleto, aki egy próbarajtja után elmondta, nehezebben követhetőek az elindulási procedúrák, mint korábban. “Kissé káoszos, tavaly sokkal könnyebb volt.”

Tény ugyan, hogy Bortoleto nem egy tapasztalt Forma-1-es pilóta, de beszédes, amikor egy igazi veterán is hasonlóan vélekedik. A 246 rajttal álló Valtteri Bottas szerint főleg a mezőny végéből indulók dolga lesz nehezebb. “Ha a rajtrács hátsó felében vagyok, lesz elég időm a fények kialvásáig, hogy felpörgessem a turbót?” – tette fel a kérdést a Cadillac finnje. “Jelenleg ez 10 másodperc. Ez egy olyan dolog, amit meg kell oldanunk. Alapvetően a rádión kapunk infókat, amikor az utolsó autó a rajtrácsra ér, ez egyfajta figyelmeztetés nekünk, de ez most olyasvalami, amire megoldást kell találnunk.”

A turbólyuk kiküszöbölésében elméleti megoldást továbbra is jelenthetne az autó elektromos rendszere, az MGU-K-ból, vagyis a kinetikus energiából származó energia. Ezt azonban a szabályok tiltják a rajtrácson. Tetézi a dolgot, hogy ha valaki a turbólyuk miatt gyengébben rajtol, még az elindulás után sem biztos, hogy szívesen rásegít a turbó munkájára az elektromos rendszerrel, ugyanis azzal többet veszíthet hosszú távon, mint nyer. A világbajnok Lando Norrisnak is eszébe jutott ez a dilemma.

“Amint használni kezdi az ember az akkumulátort, hogy segítsen bármilyen szituációban, rengeteget vesz el a kör hátralévő részéből. Jobb rajtom lehet, de le is merülhetek, mire az első kanyarba érek, olyan helyeken például, mint Mexikóban. Lesznek tehát komplikációk, ebben a percben ez elég trükkös” – fogalmazott a McLaren-pilóta.