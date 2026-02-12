Bahreinben csütörtökön folytatódott a 2026-os előszezon második közös tesztje, a szahíri pályán megint tiszta, meleg idő várta az autókat.

Nem mindegyik futott sokat: délelőtt a Red Bull és a Mercedes is műszaki hiba miatt vesztegelt a garázsban, az ebédszünetig Isack Hadjar csak egy, Kimi Antonelli 3 kört tett meg – az olasz ifjoncnak ráadásul nem is jutott folytatás, a csapat tartotta az eredeti programot, így délutánra már George Russell ült a W17-esbe. Az RB22 problémáját is orvosolták, a nap második felében már újra pályára léphetett Hajdar.

Szintén volt műszaki problémája a Cadillacnek és az Alpine-nak, de náluk kisebb kiesést jelentett a dolog.

Míg szerdán a Pirelli három legkeményebb keverékét (C1, C2, C3) használhatták a versenyzők, mára csak a két leglágyabbat (C4, C5) adták ki, így nem meglepő, hogy javult az eddig tesztcsúcs: Charles Leclerc még délelőtt futotta 1:34,273-as körét, amivel négytizedet faragott a mclarenes Lando Norris tegnapi idejéből, persze lágyabb gumikon.

Az egész napot tekintve a legnagyobb távot a címévő Norris hozta össze 149 körrel, de Leclerc is szorgalmas volt a maga 139-ével. A Racing Bulls a két pilótával együttesen ért 130 fölé – a csapatok többségén csere volt a nap folyamán, összesen 16 pilót lépett pályára -, de igazából talán csak a Mercedesnek volt gyenge napja az egy versenytávnyi futással.

A tesztnap virtuális biztonsági autós és piros zászlós szimulációval zárult – utóbbi kifogott az újonc Arvid Lidbladon, aki piros lámpánál futott ki a bokszutcából.