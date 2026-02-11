A január végi barcelonai „bejáratási hetet” követően szerdán Bahreinben folytatódott a 2026-os Forma-1-es előszezoni felkészülés a második közös teszttel, melyre már az összes csapat elutazott.

A háromnapos gyakorlás első reggele erősen indult, már az első félórában 10 autó lépett pályára, köztük a Barcelonát kihagyó Williams spanyolja, Carlos Sainz is. A nap elején még az aerodinamikai „szenzorkerítésekkel” futottak az autók, zajlott a kalibrálás, később azonban sokan komolyabb távoknak is nekimentek.

Nézd meg az új autókat, és szavazz, szerinted melyik a legszebb!

Az ebédszünetig a Red Bull-os Max Verstappen futotta a leggyorsabb kört 1:35,433-mal – összevetésképp: a tavalyi pole-idő 1:29,841 volt (Oscar Piastri, McLaren) érdemes azonban hozzátenni, hogy szerdára a Pirelli csak a kínálat keményebbik felét, a C1-es, C2-es, C3-as keverékeket adta ki. Bár a Red Bull hollandja is összeszedett 65 kört, a legszorgalmasabb a már említett Sainz volt 77 körrel, de a mezőny egyetlen idei újonca, a Racing Bulls-os Arvid Lindblad is 75 kört ment.

Emítésre méltó incidens nem történt, Lewis Hamilton még reggel pördült meg a Ferrarival, de azonnal ment is tovább, rövid időre pedig azért került elő a piros zászló, mert Franco Colapinto leállt a pályán az Alpine-nal, de később ő is folytathatta a munkát.

Délutánra számos csapatnál pilótát cseréltek – a Mercedsnél nyögvenyelősen indult a műszak második fele, Kimi Antonellinek az installációs köre után egy darabig várni kellett, mire kijavítottak egy apróbb hibát a W17-esen. Az Aston Martinnál később álltak neki a Honda-erőforrás babusgatásának, „elővigyázatosságból”, Lance Stroll délután már keveset futott.

Óriásgalériánkban böngészheted a nap fotóit itt!

Verstappen délelőtti csúcsát tavalyi legyőzője, a mclarenes címvédő Lando Norris szárnyalta túl, de később maga a holland is javított, igaz, az új bajnoknál nem tudott gyorsabb lenni, pedig az utolsó percekig próbálkozott. A legnagyobb távot így is a Red Bull pilótáj futotta, 136 körrel zárta a napot, ami azt sejteti, hogy elég megbízhatóra sikerült a Red Bull-Ford erőforrás.

Csapatszinten a Williams volt a legeredményesebb 145 körrel, de kellett is ez az első teszt kihagyása után. Megsüvegelendő a saját erőforrásos Audi, valamint a Ferrarival hajtott, de a semmiből felépített új csapatként beszálló Cadillac futásteljesítménye is.

A tesztelés csütörtökön folytatódik a szahíri pályán.