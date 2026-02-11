A hét elejére megtörtént az összes leleplezés, mostanra pedig javában zajlik az idei második előszezoni Forma-1-es teszt Bahreinben. A délelőtt folyamán mind a 11 idei autó pályára lépett, számítógépes renderek, bevilágított stúdiós felvételek, festetlen változatok helyett valós körülmények között láthatók, így itt a lehetőség, hogy eldöntsd, neked melyik tetszik a legjobban.

Lapozd végig a galériát, majd szavazz, szerinted melyik a legszebb 2026-os F1-es modell!

11 fotó
Melyik tetszik a legjobban?
McLaren MCL40
5% (11)
Mercedes-AMG W17
11% (22)
Red Bull Racing RB22
8% (17)
Ferrari SF26
14% (28)
Williams W48
5% (10)
Racing Bulls VCARB 03
9% (18)
Aston Martin AMR26
19% (40)
TGR Haas VF26
8% (17)
Audi R26
7% (15)
Alpine A526
1% (1)
Cadillac CA01
13% (27)

Ha további bahreini fotókat böngésznél, mai óriásgalériánkat itt találod!

Melyik a legszebb 2026-os F1-es autó? Szavazz! 6
Ezt a riasztót ne hagyd figyelmen kívül
Szakemberek szerint a pihenés legjobb módja a nyugodt alvás. De mi van akkor, ha valami ezt folyton megzavarja?