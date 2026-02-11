A hét elejére megtörtént az összes leleplezés, mostanra pedig javában zajlik az idei második előszezoni Forma-1-es teszt Bahreinben. A délelőtt folyamán mind a 11 idei autó pályára lépett, számítógépes renderek, bevilágított stúdiós felvételek, festetlen változatok helyett valós körülmények között láthatók, így itt a lehetőség, hogy eldöntsd, neked melyik tetszik a legjobban.

Lapozd végig a galériát, majd szavazz, szerinted melyik a legszebb 2026-os F1-es modell!

Melyik tetszik a legjobban? McLaren MCL40 5% (11) Mercedes-AMG W17 11% (22) Red Bull Racing RB22 8% (17) Ferrari SF26 14% (28) Williams W48 5% (10) Racing Bulls VCARB 03 9% (18) Aston Martin AMR26 19% (40) TGR Haas VF26 8% (17) Audi R26 7% (15) Alpine A526 1% (1) Cadillac CA01 13% (27)

