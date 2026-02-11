A hét elejére megtörtént az összes leleplezés, mostanra pedig javában zajlik az idei második előszezoni Forma-1-es teszt Bahreinben. A délelőtt folyamán mind a 11 idei autó pályára lépett, számítógépes renderek, bevilágított stúdiós felvételek, festetlen változatok helyett valós körülmények között láthatók, így itt a lehetőség, hogy eldöntsd, neked melyik tetszik a legjobban.
Lapozd végig a galériát, majd szavazz, szerinted melyik a legszebb 2026-os F1-es modell!
Ha további bahreini fotókat böngésznél, mai óriásgalériánkat itt találod!