2026-tól a Forma-1-ben az erőforrások teljesítménye közel fele-fele arányban oszlik majd meg a belső égésű motor és az elektromos komponens között, utóbbinál kiemelten fontos lesz a megfelelő ütemű visszatöltés, a kisütés (az ún. boost vagy előzési mód alkalmazása), mindezeket pedig egyelőre még a pilóták és mérnökeik is csak tanulják a tesztelés során.

„Szerintem a nézők egyáltalán nem fogják érteni ezeket. Túl komplex, nevetséges, mennyire összetett. Egy nap hét értekezleten voltam, hogy mindent átbeszéljünk. Nem is tudom, szinte diploma kell ahhoz, hogy teljesen átlássa az ember” – mondta a hétszeres bajnok Lewis Hamilton szerdán a bahreini teszten.

„Maga a kezelés még egész egyszerű, bár verseny közben más lesz. Emellett van egy rendszer, amelyik automatikusan besegít a kör végén, kitanulja, hogyan vezet az ember. De mi van, ha mondjuk az ember elfékez, kiszélesít egy kanyart, amivel nő a megtett táv – az belezavar az algoritmusba is. Szóval egyelőre próbáljuk kiismerni ezeket, persze mindenki ugyanebben a cipőben jár most” – folytatta.

A Ferrari pilótája különösen nehéz helyzetben van, hiszen tavalyi versenymérnökét más pozícióba helyezték át, egyelőre azonban nem kapott új állandó munkatársat, ami jócskán megnehezíti számára a tanulást, felkészülést – Hamilton erről külön is panaszkodott: