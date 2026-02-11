Lewis Hamilton tavaly 19 éves F1-es pályafutása legrosszabb idényét teljesítette, melyben egyebek mellett szerepet játszott az is, hogy nem találta a hangot a melléje beosztott versenymérnökkel Riccardo Adamival.

A hétszeres világbajnok már tavaly év végén jelezte, hogy személyi változást szeretne, a Ferrari pedig az autóbemutatója idején meg is erősítette, hogy Adamit teljesen más pozícióba helyezték, ugyanakkor a pótlásáról mélyen hallgattak.

Hamiltont az SF26-os fioranói shakedownján Charles Leclerc mérnöke, Bryan Bozzi, a barcelonai bejáratási héten pedig a korábban Kimi Räikkönennel is dolgozó Carlo Santi segítette, ahogy a mától zajló bahreini tesztelésen is ő az elsődleges kapcsolata a bokszutcával – de csakis átmenetileg.

„Nos, először is hadd szögezzem le, hogy nehéz döntés volt ez Riccardót illetően, és hogy igazán nagyon hálás vagyok neki a türelméért, a tavaly végzett munkájáért. Mindannyiunk számára nehéz év volt” – mondta Bahreinben az angol, amikor az ESPN a versenymérnöki helyzetről kérdezte.

„De a mostani időszak is nehéz, mert nem hosszú távra szól a megoldás, csakis néhány futamról beszélünk, tehát a szezon elején megint lesz majd egy váltás, megint mg kell tanulnom valaki mással dolgozni. Ez szintén nem szolgál előnyömre” – folytatta.

A vadonatúj, az elektromos hajtásnak sokkal nagyobb hangsúlyt adó erőforrások érkezésével kiemelt lesz a töltés, a kisütés, az előzési mód használata, ebben játszanak majd a korábbinál is fontosabb szerepet a versenymérnökök, Hamilton viszont még nem tud összecsiszolódni a legfőbb segítőjével.

„Az idei évet ideális olyan munkatársakkal kezdeni, akikkel már több szezont lehúzott az ember, akikkel megélt már jót, rosszat, mindent. Persze a sajátos helyzetem ellenére is igyekszem majd mindent beleadni. A csapat is próbálja a lehető legsimábbá tenni az átmenetet” – fejtegette a versenyző.

Hivatalosan ugyan nem erősítették meg, de pár hete már az a hír járja, hogy Hamilton a 2026-os idényre végleges versenymérnökként egy, a tavalyig McLarennél dolgozó szakembert kap majd, ő azonban egyelőre még az F1-ben bevett kényszerszabadságát tölti, ezért van szükség az átmeneti beosztásra.