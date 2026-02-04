Nem tudni, lesz-e bármilyen hatással a pályán nyújtott teljesítményére, mindenesetre Lewis Hamilton menedzsere és bizalmasa, Marc Hynes nélkül fut neki az új Forma-1-es szezonnak.

A szintén autóversenyző, annak idején több brit formaautós szériában is bajnoki címet szerzett Hynes egészen régről, még az alsóbb kategóriás éveiből ismeri Hamiltont, és már korábban, 2015 és ’21 között is vezette a Project 44-et, azaz a hétszeres bajnok menedzsmentcégét.

Hynes aztán 2025-ben tért vissza a Ferrarinál új fejezetet nyitó versenyző mellé, ám most csak egy évet töltött el Hamilton ügyeinek intézésével, ugyanis a brit The Independent szerint megint távozik, az idei évtől ugyanis a friss belépő Cadillacnél ajánlottak neki munkát.

Úgy tudni, a korábbi és a mostani válás is baráti volt, a felek nem vesztek össze.

Hamilton környezetében ez a második fontos személyi változás 2026-ra, hiszen a Ferrarinál úgy döntöttek, a tavalyi, nem túl jó közös munka után versenymérnökét, Riccardo Adamit más pozícióba helyezik át. Egyelőre nem tudni, ki lesz az angol új közvetlen munkatársa, de állítólag egy korábbi mclarenes szakembert szemeltek ki a posztra.

Kitart ugyanakkor Hamilton mellett edzője-asszisztense, mindenese, Angela Cullen, aki két év kihagyást követően, a ferraris korszak kezdetén tért vissza mellé.