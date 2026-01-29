Míg a McLarennél, a nagyon „szögletes”, céges szigorú Ron Dennis irányítása alatt Lewis Hamilton is kénytelen volt igazodni a csapat elvárásaihoz, miután a Mercedeshez került, az angol stílusügyileg kivirágzott, az elmúlt években pedig szinte már kifutóként használja a Forma-1-es paddockot a hétvégéken, péntektől vasárnapig más-más, feltűnő szettekben jelenik meg, mielőtt a versenyöltözetbe bújna.

A 41 éves angol a Vogue France-nak beszélt a „páváskodásáról”:

„Szeretek nagyon tudatosan öltözködni, szándékosan hordom azt, amit. Úgy gondolom, jó lehetőség, hogy a munkakörnyezetemben mutathassak rá feltörekvő divattervezői tehetségekre. Rengeteg nagyszerű tervező van! És fontos a történetmesélés is: az ember az öltözetével is elmondhat valamit, emellett akár fontos ügyekre is rámutathat” –magyarázta a hétszeres világbajnok.

Az egyik ilyen történetmesélős eset az volt, amikor Hamilton a 2024-es szezonzáró hétvégéjén arra utalva, hogy 12 év után lezárja a mercedeses fejezetet, hogy 2025-től a Ferrarinál folytassa pályafutását, pénteken még teljes fehér szettben (a fehér/ezüst a hagyományos német versenyszín) jelent meg az abu-dzabi Yas Marina pályán, szombaton egy piros és fehér darabokból álló outfitet vett fel, míg vasárnap, utolsó versenynapján már a jövőre utalva teljesen vörösbe öltözve sétált be a paddockba.

A bevallottan divatbolond Hamilton az évek során dolgozott már a Diorral, a Pradával, a Valentinóval és a Tommy Hilfigerrel is, emellett – amikor ideje engedi – az összes fontosabb nemzetközi divateseményen – divathetek, gálák – is feltűnik.

