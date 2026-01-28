A tavaly év elején érkezett Lewis Hamiltonnak katasztrofális, de általában a Ferrarinak is gyenge éve volt 2025-ben, az olasz csapatnak szinte kötelező lenne a nagy, 2026-os szabályváltozások életbelépésével előrébb lépnie.

Miután múlt pénteken a fioranói házi tesztpályán megejtették az idei modell, az SF-26-os bejáratását, Charles Leclerc és az angol kedden Barcelonában pályára lépett a teszten (pontosabban hivatalos nevén bejáratási héten). A munkát eső nehezítette, de összességében így is pozitívan summázott Hamilton.

„Kihívás volt, nehezek voltak a körülmények, hiszen 10.30-kor esni kezdett, így Charles-nak sem jutott sok száraz pályás futás. Délután végig vizes maradt a pálya, de hasznos volt arra, hogy kiismerjük az esőgumikat” – kezdte.

„Azt hiszem, valami 120 kört mentünk, tekintve, hogy vizes volt a pálya, ráadásul piros zászló is volt, szóval egész tisztességes nap volt. Büszke vagyok a gyári csapatra, hogy eljutottunk eddig az autóval. Sokkal rosszabb is lehetne a helyzet, hiszen nagy szabályváltozásokról van szó, de nem volt semmi komoly gondunk. Egyszerűen kis lépésekben igyekszünk haladni, remélem, hasonló napjaink lesznek a továbbiakban is” – magyarázta.

A 41 éves pilóta nem győzte hangsúlyozni a szabályváltozások nyújtotta lehetőséget:

„A 19 évem alatt ez a legnagyobb változás, amire emlékszem. Mindenki a nulláról indul, és az kerül majd az élre, aki a leggyorsabban fejleszt, a legjobban tudja optimizálni a köridőt, aki a legokosabban viszi az energiamenedzsmentet. De most bárki az élre kerülhet, ami jó.”

Barcelonában szerdán is folytatódik a munka, és míg az esős keddi napon csak a Ferrari és a Red Bull körözött, a mai száraz, tiszta időben a Mercedes, a Haas, az Alpine, a McLaren és az Audi kigurult, igaz, az Audi és a Haas is leállt a pályán.