Hétfőn Barcelonában megkezdődött a Forma-1-esek első 2026-os közös tesztje, melyet zárt kapuk mögött, a sajtó kizárásával bonyolítanak. Spanyolországban az öt kijelölt napból hármat-hármat használhatnak fel a csapatok, a csapadékos előrejelzés miatt ma sokan nem is léptek pályára.

A Williams egyáltalán nem vesz részt a katalán helyszínen zajló shakedown weeken (bejáratási hét), míg a McLaren és az Aston Martin kivár, az eső fenyegetése miatt a hétfőn már szereplő Audi, az Alpine, a Cadlillac, a Mercedes és Racing Bulls pedig a szünetet választotta.

A hétfőn még nem futó Ferrari kedden kezdte meg a felkészülési munkát, a részben még száraz délelőtt Charles Leclerc, délután Lewis Hamilton vezette az SF-26-ost.

„Nagyon más az autó, mint amit eddig vezettünk, szóval egyelőre csak az a lényeg, hogy kiderítsük, minden rendben működik-e, az pedig nagyjából sikerült. Nem ideálisak a körülmények, de így is sikerült teljesíteni a programunkat, főleg, hogy egyelőre tényleg a legkevésbé sem foglalkozunk a teljesítménnyel. Az új autó rendszereinek működésére fókuszálunk, azok rendben is működtek, ami pozitívum, aztán majd szépen, lassan haladunk tovább” – mondta a monacói.

The Prancing Horse stretches its legs in Barcelona! 🐎



Ferrari lap the Circuit de Barcelona-Catalunya for the first time this year 💨#F1 pic.twitter.com/xLPKEA7ahp — Formula 1 (@F1) January 27, 2026

Miután hétfőn csak az új pilóta, Isack Hadjar vezetett – és bevallása szerint produktív napot zárt –, kedden délelőtt a négyszeres világbajnok Max Verstappen vitte a pályára az RB22-est, melyet viszonylag hamar a kavicságyba is tett, de gyorsan ki is hozott onnan, hogy aztán délutánra vissza is adja a versenyjárgányt a fiatal franciának.

A nap leggyorsabb idejét – már ha hihetünk a híreszteléseknek, hiszen hivatalos közvetítés, eredményközlés nincs – Verstappen teljesítette kerek 1:20-as idővel, még száraz pályán, Hadjar viszont az előszezon első autótörését hozta a nap utolsó órájában, amikor a gumifalba tette a Red Bullt.

Hadjar terminó el segundo día del Shakedown en el muro de la curva 14 del Circuit de Barcelona pic.twitter.com/M4Ti5aKGPp — Fabrizio Santini (@FabriiSantini) January 27, 2026

A francia incidense előtt, még délelőtt a Haas miatt is előkerült a piros zászló, de nem tartott sokáig a kényszerleállás.

A McLaren a nap folyamán jelezte, hogy a harmadik, negyedik, ötödik napot teljes egészében tervezi majd kihasználni, a többiekről egyelőre nem tudni hivatalosat.