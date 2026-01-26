Január 26-án hivatalosan is kezdetét vette a 2026-os F1-es előszezoni tesztsorozat a barcelonai shakedown-nal, ami nem más, mint egy zárt kapus teszt. Ilyet persze már hallottunk, hogy zárt kapus, de azért infókra mindig lehetett számítani ilyen vagy olyan formában.

Nem volt ez másképp a nap elején sem. Maga a Forma-1, illetve az egyes csapatok is elkezdtek tartalmat közzétenni arról, hogy beindult az élet, és elég hamar kiderült, hogy Mercedes, Audi, Alpine volt a sorrend, legalábbis ami a bokszutca elhagyását illeti. Élő közvetítés és újságírók híján azt gondoltuk, hogy legfeljebb ilyen infókra és külső leskelődők beszámolóira számíthatunk, amikor váratlanul kiderült, hogy működik, és némi trükközéssel nyilvános is a pályán működő időmérő rendszer.

And the 2026 Shakedown is under way... 👀



Three teams waste no time in taking to the track!#F1 pic.twitter.com/nGNiHns8cs — Formula 1 (@F1) January 26, 2026

Az eseményeket pusztán a live timing segítségével, mondhatni kép nélkül is elég jól lehetett követni. A nap feléig három piros zászló lendült: először az Alpine állt meg Franco Colapinto alatt, majd az Audi feneklett meg Gabriel Bortoletóval a volánnál. Utóbbinak ezzel egyébként véget is ért a napja.

🚨El Audi de Bortoleto parado en la subida del estadio#F1 pic.twitter.com/4NMdTegI1T — SoyMotor.com (@SoyMotor) January 26, 2026

A nap harmadik piros zászlója magyar idő szerint kora délután, az F1-esek által tervezett ebédszünet környékén jött, Liam Lawson (Racing Bulls) neve mellett jelent meg a STOP felirat.

És ezzel el is érkeztünk a nap fordulópontjához.

Innentől ugyanis minden információforrást elvágtak. A csapatok sem voltak túl aktívak a közösségi médiában – ez állítólag az F1 szigorának is köszönhető, akik napi néhány képben korlátozták, mennyi tartalmat posztolhatnak felületeiken. A live timing elnémult, nem érkezett frissítés, holott a Mercedesnél például lehetett tudni, hogy Andrea Kimi Antonelli helyét George Russell vette át.

A The Race újságírói a zárt kapu ellenére a helyszínre utazott, a pálya környékén bóklászva, túraútvonalakon csatangolva messziről próbálták volna figyelni, esetleg fotózni több F1-kalandorral együtt az eseményeket. Ezt azonban a Forma-1 és a barcelonai pálya próbálta ellehetetleníteni azzal, hogy biztonsági őröket küldtek rájuk, bármerre is jártak. Mint írták, kisebbfajta fogócskává fajultak a dolgok.

A nap felénél az látszott, hogy időeredmények szempontjából a Red Bull, míg a megtett köröket illetően a Haas és a Mercedes állnak jól, bár utóbbi ilyenkor fontosabb, mint előbbi. Ez a trend a nap végére sem változott sokat. A helyszíni infókkal rendelkező Soymotor.com szerint Esteban Ocon volt az első, aki a Haas-szal száz kör fölé jutott a nap során.

Az első napot egyébként Isack Hadjar zárta az élen a Red Bull-lal, megelőzve Russellt és Colapintót. A legszorgalmasabb Ocon volt 154 megtett körrel, Hadjar is eljutott 107, de a két Mercedes-pilóta együtt többet autózott, mint a Red Bull franciája egyedül.

Isack Hadjar (Red Bull) – 1:18,159 (107 kör) George Russell (Mercedes) – 1:18,696 (93 kör) Franco Colapinto (Alpine) – 1:20,189 (60 kör) Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:20,700 (56 kör) Esteban Ocon (Haas) – 1:21,309 (154 kör) Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:21,513 (88 kör) Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:24,651 (33 kör) Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:25,296 (27 kör) Sergio Perez (Cadillac) – 1:25,974 (11 kör)

🚨 MEJORES IMÁGENES del día 1 de los test de pretemporada de Barcelona#F1 #f1testings



pic.twitter.com/ecPnjgasRs — Adrigamer95 (@Adrian01588751) January 26, 2026

A köridőlistákon nem érdemes keresni a Ferrarit, a McLarent, az Aston Martint és a Williamst. Előbbi két csapat a következő napokban áll munkába, a Williams el sem megy Barcelonába, míg az Aston Martin a tesztnap végén jelentette be, hogy hivatalosan is megcsúsztak, így a terv az, hogy a maximális három helyett két napon, csütörtökön és pénteken tesztelnek majd.