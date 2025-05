Napos időben, 29 Celsius-fokos levegő- és 48 fokos aszfalthőmérséklet mellett vághatott neki 2025 kilencedik időmérő edzésének a Forma-1 mezőnye Barcelonában. A harmadik szabadedzésen a McLaren fölényesen mindenki előtt volt, míg házon belül Oscar Piastri felé billent előzetesen a mérleg Lando Norris ellenében.

A Q1 álmoskásan indult, pár pilótát leszámítva a többség annyira elhalasztotta már az első mért köröket is, amennyire csak lehetett. Az élmenők csak a szakasz felénél iratkoztak fel a köridőlistára. Hamar kikristályosodott, hogy a topcsapatok pilótái közül csak Cunoda Jukinak (Red Bull), és esetleg Andrea Kimi Antonellinek (Mercedes) lehet félnivalója a továbbjutást illetően.

A szakasz hajráját Franco Colapinto kissé felborította az Alpine-nal, ugyanis az argentin autója csütörtököt mondott a bokszutca végén. Mindez kritikus időpontban történt, amikor a mezőny már sorban állt mögötte, és mindenki szerette volna időben elkezdeni mért körét.

Oh no!! Franco Colapinto reports he can't get moving 😱



The Alpine seems to be stuck in the pit lane, temporarily holding up a large pack of cars 😬#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/JMDH3UNnwK