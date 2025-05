Lezajlott a harmadik szabadedzés a 2025-ös Forma-1-es Spanyol Nagydíjon. A Barcelona melletti pályán a mclarenes Oscar Piastri volt a leggyorsabb az időmérő előtti utolsó gyakorláson – épp úgy, ahogy a másodikon is.

Spanyolországban már most bőven tombol a nyár, az F1-es mezőnyre is 29 Celsius-fokos levegő és 43 fokos aszfalt várt az edzés kezdetén. Nagy kapkodás nem volt, a legtöbben hosszan kivártak a garázs árnyékában. Mire mindenki neve mellé mért idő került, egy perc híján fél óra is eltelt.

Az edzés alapvetően nyugis volt, kisebb rontások voltak csak, melyekre felfigyelhettük. Az egyik legnagyobb hibát Lando Norris vétette a McLarennel, akinek jól jött egy nem használt pályaív, a régi aszfalton tudta csak összeszedni instabillá vált autóját.

Big moment for Lando! 😳



Norris has a snap of oversteer at Turn 9 and takes to the run-off area#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/BIViHBhRJs