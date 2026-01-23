A nagy, a kasztnikat és az erőforrásokat is érintő szabályváltozások miatt a Forma-1-es csapatok 2026-ban sokkal több felkészülési időt kapnak, az előző évek három napja helyett idén háromszor három napon tesztelhetik az autókat.

Az első, a nyilvánosság, a média kizárásával zajló teszt – melyet az F1 hivatalosan csak „shakedown week”-nek, azaz bejáratási hétnek nevez – 26-án, azaz jövő hétfőn indul Barcelonában, a csapatok az öt rendelkezésre álló napból hármat-hármat használhatnak körözésre.

Azt már hivatalosan is bejelentették, hogy a bajnoki címvédő McLaren például nem rögtön az első nap lép pályára, azonban a másik patinás brit csapatról sokkal komolyabb hír érkezett, a Williams a teljes hetet kihagyhatja.

A holland Racingnews365 a helyzetet jól ismerő bennfentesekre hivatkozva azt írja, a nagy előrelépésben reménykedő grove-i alakulat kudarcot vallott a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) kötelezően teljesítendő töréstesztjein, ezért maradhatnak távol.

Ha Barcelonába nem utazik el a csapat, csak rövid, 200 kilométeres bejáratásra lesz lehetőségük a második, Bahreinben február 11-én kezdődő háromnapos teszt előtt, azután pedig újabb három napjuk lesz még február 18–20. között. A 2026-os modellt, az FW48-ast egyébként február 3-án leplezi le a csapat.

A Williams legutóbb 2019-ben szenvedett meg a teszteléssel, akkor a barcelonai háromnapos teszt első két napját voltak kénytelenek kihagyni, mert nem készült el időre az autó.

Frissítés:

A Williams nem sokkal a hír megjelenése után hivatalosan is megszólalt, megerősítették, hogy az autót illető csúszások miatt kihagyják a jövő hetet, a bahreini tesztelés előtt virtuális/szimulátoros teszteket végeznek majd.

Statement from Atlassian Williams F1 Team. pic.twitter.com/N4O1F6cgUz — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) January 23, 2026

