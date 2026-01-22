Január utolsó teljes hetén a tervek szerint már minden Forma-1-es csapat pályára lép, ráadásul egyszerre lehetnek az autók a pályán: 26-a és 30-a között ugyanis a barcelonai aszfaltcsíkon rendezik az ún. shakedown-t, mely egy zárt kapus teszt lesz. A különleges teszten különleges szabályok is élnek, melyek közül a legfontosabb, hogy az istállók az öt napból csak hármat tölthetnek körözéssel. Hogy melyik hármat választják, az rájuk van bízva.

A csapatoktól nem várható, hogy megosszák terveiket a nagy nyilvánossággal, hiszen azt akár egy váratlan műszaki hiba is felboríthatja az új korszak kezdetén – nem beszélve az időjárásról, mely alapján száraz és esős időszakok egyaránt befolyásolhatják a körülményeket a héten. A McLaren azonban némileg meglepő nyíltsággal máris kijelentette, ők kihagyják a hétfői napot.

“Azt tervezzük, hogy a második vagy a harmadik napon kezdünk tesztelni” – fogalmazott Andrea Stella csapatfőnök. “Szeretnénk magunknak annyi időt adni a fejlesztésre, amennyit csak lehet.”

Számos szakértő egyébként arra számít, hogy a csapatok modelljei még a téli tesztek alatt is nagyon sokat fognak változni, és sok helyen közel sem olyan autót fogunk látni, mint amivel majd tényleg versenybe szállnak a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon. Ebből a szempontból az MCL40 kivétel lehet. “Barcelona és Melbourne között amit látni fognak, kb. az is lesz a csomag, amit az első versenyre elviszünk” – árulta el Rob Marshall, a McLaren főtervezője. A szakember elmondta, céljuk az, hogy megértsék, hogyan viselkednek az új autók, azon pedig nem feltétlenül segítene annak állandó átalakulása.

Hogy hány csapat gurul ténylegesen pályára az első barcelonai napon, az még kérdéses, de nem lepődnénk meg azon, ha több istálló is az első nap kihagyása mellett döntene.