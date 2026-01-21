2026-ra a Forma-1-ben a kasztnik, az aerodinamika mellett az erőforrások is megváltoznak, sokkal nagyobb hangsúlyt kap az elektromos fél, és bár a belső égésű komponens alapkoncepciója nem változik – 1,6 literes, turbós V6-os marad –, azt is át kellett alakítani az új rendszerhez.

December végén röppent fel, hogy két motorgyártó, a Mercedes és a Forddal együttműködő Red Bull (Red Bull Powertrains) egy kiskaput kihasználva teljesítménybeli előnyt szerezhetett azzal, hogy belő égésű motorjaikban üzemi hőmérsékletnél a sűrítési viszony a szabályokban előírt 16:1-os arány fölé mehet.

A riválisok – az Audi, a Ferrari és a Honda – jelezték aggodalmaikat a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) felé, az ügyről az összes érintett motorgyártó és a felügyelőszervezet szakemberei csütörtökön tárgyalnak majd.

Nagy kérdés, lehet-e most szabályt változtatni, ugyanis a Mercedes és a Red Bull motorjai megfelelnek a belső égésű erőforrásokra vonatkozó műszaki szabályok betűjének, úgy tudni, az előírásokban szereplő körülmények mellett, azaz környezeti hőmérsékleten nem lépik túl a 16:1 sűrítési viszonyt, a riválisok viszont a műszaki szabályzat C1.5 pontjára támaszkodnak, mely kimondja, hogy az autóknak „a verseny minden pillanatában” meg kell felelniük az előírásoknak.

A The Race egyik jól értesült forrása szerint érdemi változtatás-szigorítás csak 2027-re várható, míg a FIA formaautós igazgatója, a korábban a Benettonnál, a Ferrarinál és a McLarennél is dolgozó Nikolas Tombazis így nyilatkozott a csütörtöki ülés előtt.

„Úgy gondolom, új szabályrendszer életbe lépése előtt normális, hogy itt-ott lesznek viták, lesznek tisztázásra, kiigazításra váró kérdések, most is ez fog történni az érintettek részvételével. A cél, hogy az előírásokat, eljárásokat mindenki ugyanúgy értelmezze. Bízunk benne, hogy sikerült tisztáznunk a dolgokat, és hogy ez már nem merül fel később a szezon folyamán” – idézte a The Times a görög szakembert.

A Forma-1-be gyári csapatával – így saját fejlesztésű motorjával – idén belépő Audi F1-es vezére, Mattia Binotto a 2026-os autójuk bemutatóján szintén arra utalt, hogy nem a konkrét motorspecifikációk átírása lesz a cél:

„Egyszerűen közösen igyekszünk majd kialakítani egy, az autó futása közbeni működő, valós idejű mérési módszertant. Én úgy vélem, nem a konkrét szabály tisztázása lesz a téma, sokkal inkább a mérés jövőbeli módja” – mondta a The Race-nek.

A csütörtöki értekezleten természetesen az is szem előtt kell majd tartaniuk a résztvevőknek, hogy ha valamilyen intézkedéssel nem akadályozzák majd a Mercedes- és Red Bull-féle „trükk” használatát, akkor a riválisok is nekilátnak a maguk ilyen irányú fejlesztéseinek, amit részben enged is az FIA, ugyanakkor 2026-tól már a motorgyártók is kiadási plafon mellett dolgoznak, így a felzárkózás egyrészt kései, másrészt rizikósan költséges lehet. Az idei évben pilótánként négy új belső égésű motor használható a 24 forduló alatt, minden további egység beépítése hátrasorolásos büntetéssel jár majd.