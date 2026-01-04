Egy sor szabályváltozással megújulnak a Forma–1-es autók a 2026-os szezonra; ezekkel a szabályalkotók többek között azt akarják elérni, hogy szorosabbá váljon a versenyzés. Arra azonban, hogy ez sikerül-e, csak az idő ad választ, hiszen egyelőre mindenki a sötétben tapogatózik annak kapcsán, működni fognak-e az aktív aerodinamikai elemek, továbbá az újfajta előzési mód.

Nikolas Tombazis, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) együléses szakági igazgatója elmondta, a testület szoros figyelemmel fogja kísérni a téli teszteket és az idény első versenyeit, és ha szükségét érzik, közbeavatkoznak.

„Még mindig finomhangoljuk” – mondta a szakember az új előzési módról. „Ahogy egyre több végső szimulációt kapunk, olyan eszközökkel is rendelkezni fogunk, amikkel igazíthatunk a szabályozáson. Ha úgy látjuk, hogy kissé túlságosan nehéz előzni, vannak eszközeink arra, hogy könnyebbé tegyük. Vagy ha úgy látjuk, hogy túl könnyű az előzés, arra is vannak eszközeink, amik egy kicsit nehezebbé tehetik.”

„Az előzésnek egy szűk tartományban kell mozognia. Nem lehet túl könnyű sem, mert nem akarjuk, hogy az autók csak úgy elhúzzanak egymás mellett csata nélkül. Azt akarjuk, hogy mindig legyen harc” – fejtette ki a The Race hasábjain. „Ugyanakkor azt sem akarjuk, hogy már akkor nyilvánvaló legyen, mi lesz a futam vége, amikor elhagyják a rajtrácsot. Ezt határozottan nem akarjuk.”

„Mindkét irányba van mozgásterünk. Ha pedig látjuk a kezdeti és a végső szimulációkat, lehet, hogy élni fogunk néhány kisebb módosítással.”

Tombazis hozzátette, a csapatoknak és a versenyzőknek is időbe telhet, mire megszokják az új szabályokat, többek között az új motormódokat, valamint hogy miképpen spórolhatnak az energiával. „Lesznek különbségek az energiaszintek között, ami által olyan helyzet alakulhat ki, amiben az egyik autó esetleg nem lesz képes megőrizni a pozícióját. Úgy gondoljuk azonban, hogy amint a csaptok és a pilóták hozzászoknak ahhoz, miként használjanak egy-egy bizonyos módot, gondoskodva arról, hogy ne váljanak teljesen sebezhetővé az ilyesféle szituációkban” – folytatta a görög szakember.

„Biztos vagyok benne, hogy amennyiben a 22 autót a rajtrácsra küldenénk, hogy kezdjenek el versenyezni még ma, olyan helyzetek látnánk, amelyekre az emberek még nincsenek teljesen felkészülve, vagy nincs annyira optimalizálva.”

A 2026-os Forma–1-es autókról még tudni érdemes, hogy szinte az utolsó pillanatig lepel alatt maradhatnak. Arról, hogy miért, a Vezess korábbi cikkében írtunk: