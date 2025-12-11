2026-ra a Forma-1-es autók kasztnija és erőforrása is átalakul, a radikális, széles körű változások miatt pedig az elmúlt években megszokott egy helyett három előszezoni tesztet tartanak majd – elsőként Barcelonában, majd kétszer Bahreinben.

Érdekesség, hogy a január 26–30. között zajló barcelonai, ötnapos – az öt napból egy-egy adott csapat három-három napot használhat fel – gyakorlás nem lesz nyilvános, hivatalos F1-es közvetítés nem lesz, csak a Forma-1, válogatott sajtóorgánumok és a csapatok saját, vélhetően rövid beszámolói és fotói jutnak el a nagyközönséghez.

További érdekességet tesz ehhez hozzá a Planetf1.com: azt írják, tudomásuk szerint a Forma-1 vezetése azt kéri a csapatoktól, az első tesztre ne is vigyék új autóik végleges 2026-os festését.

Az első teszt nem sajtónyilvános volta eleve kisebb nyilvánosságot nyújt, de a háttérben sokkal inkább az lehet, hogy a már rendes közvetítést is kapó két februári, három-három napos teszt fogadásáért Bahrein jó pénzt fizet, így szeretnék, ha az fényezések kapcsán is oda irányuljon a figyelem.

A hír magyarázhatja, hogy az Aston Martin és az új belépő Cadillac miért csak február 8-án mutatja meg az új festését, ahogy az is beleillik a képbe, hogy a Williams miért hat álcafestésre hirdetett közönségszavazást az első tesztre.

Jó kérdés, hogy mi lesz a a Red Bull alakulataival, hiszen a Max Verstappenék és a Racing Bulls is január 15-én, az új motorpartner Ford detroiti központjában tart szezonindítót, ahol az akkor még messze nem kész új modellek helyett logikusan épp a festéseket tudták volna leleplezni. Az Alpine szintén az első teszt pár nappal, január 23-ára jelentett be leleplezést.