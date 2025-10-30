Hivatalos bejelentés még nem történt, de a holland GPBlog exkluzív értesülésre hivatkozva határozottan állítja, hogy a Red Bull Racing döntött 2026-os Forma-1-es autója, az RB22-es bemutatásáról.

Max Verstappen és leendő csapattársa – valószínűleg Isack Hadjar – jövő évi versenygépét, vagy legalábbis annak festését 2026. január 15-én az Egyesült Államokban, az új motorpartner Ford detroiti központjában mutatják majd meg. Szintén ekkor leplezik le a kisebbik energiaitalos csapat, a Racing Bulls 2026-os modelljét is.

A jövő év hatalmas szabályváltozási csomagot hoz, a kasztni és a hajtáslánc is átalakul, egyelőre tippelni sem lehet, melyik motorgyártó és csapat talál majd bele, melyik nyúl mellé. Az ugyanakkor biztos, hogy a számtalan aspektusban új autók komoly tesztelést kívánnak, így az előző években látott 3 helyett jövőre összesen 9 napot tölthetnek a pályán az új modellek. Az első teszt Barcelonában zajlik majd január 26. és 30. között, az öt napból egy-egy adott csapat hármon dolgozhat, majd Bahreinben lesz két további háromnapos teszt február 11–13. és 18–20. között.

Előre gyanítható, hogy ennyi idő alatt sem lehet majd orvosolni minden gyermekbetegséget, ezért a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) már úgy módosította a szabályokat, hogy 2026 folyamán a hátrányban lévő motorgyártók a felzárkózás értelmében további fejlesztési munkát végezhessenek.