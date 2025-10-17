A Forma-1 jelentősen átalakul 2026-ra, mind a kasztnit, mind az erőforrást érintő óriási szabályváltozási csomag lép életbe.

Az utóbbit illetően ugyan megmarad a mostani, 1,6 literes turbós V6-os architektúra, de kikerül a hőenergia-visszanyerő (MGU-H), a villanyos komponens pedig sokkal nagyobb hangsúlyt kap.

A nagy szabályváltozások idején könnyű mellényúlni, az Audi, a Ferrari, a Honda, a Mercedes és/vagy a Red Bull is gyárthat rossz erőforrást.

Hogy elkerüljék a 2014-es hibrides átállás nagy problémáját, azaz hogy a Mercedes akkor óriási fölénybe került az erőforrásaival, míg a Renault például komolyan küszködött, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Motorsport Világtanácsának legutóbbi, csütörtöki, online ülésén egyéb, apróbb részleteket érintő dolgok mellett a motorfejlesztés év közbeni felszabadításáról döntöttek 2026-ra.

A pontos részletek még nem ismertek, ám alapvetően arról van szó, hogy az FIA a folyamatos megfigyelései-mérései alapján a szezon első negyedé, felé és háromnegyedénél (a 6., 12. és 18. forduló, azaz a Miami, a Belga és a Szingapúri Nagydíj) hátrányban lévőnek nyilvánított motorgyártóknak megnyitják a fejlesztés lehetőségét, megemelhetik a kiadási plafont, a gyártó új elemeket építhet be, újrahomolgálhatják az erőforrást.

Ugyanígy megemelhetik a kiadási plafont, extra tesztpados időkeretet adhatnak, ha az adott gyártó erőforrása komoly megbízhatósági problémákkal küzd majd.