A Forma-1-ben rég nem látott mértékű változásokat hoz a 2026-os év, az autók kasztnija, aerodinamikája, valamint a hajtás, az erőforrás filozófiája is változik majd – előbbi tekintetben többek között megjelennek az aktív aerodinamikai elemek, utóbbit illetően pedig nagyobb hangsúlyt kap az elektromos hajtás, illetve 100%-osan szintetikus üzemanyagra tér át a sportág.

Az új szabályok alkalmazása persze a csapatok, azok mérnökeinek feladata, a felügyelőszervezet, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) pedig hivatalosan csak a kész új autókat vizsgálja és minősíti szabályosnak vagy sem. Ezzel együtt a szervezet formaautós kérdésekért felelős vezetője, Nikolas Tombazis elárulta, hogy előre óva intik a csapatokat az előírásokat kijátszó megoldásoktól.

„A korábbiaktól eltérő hozzáállást alkalmazunk. Először is: világossá tettük a csapatok felé, hogy nem fogjuk tolerálni a titokban felfedezett, felénk nem jelzett kiskapuk kihasználását. Ha egy csapat a megkérdezésünk nélkül áll elő a szabályok sajátos értelmezésével megalkotott megoldással, azt nem fogadjuk majd el. Ha egy alakulat fity-fifty értelmezéssel áll elő, az egyenlő lesz az öngyilkossággal” – magyarázta a FormulaPassionnek a korábban a Benettonnál, a McLarennél és a Ferrarinál dolgozó szakember.

„Ugyanakkor bármilyen szürke zónát illető megkeresésre az összes csapat számára megküldjük a tisztázást. 2009-ben, a dupla diffúzorok idején is volt kommunikáció az FIA részéről, de nem az összes csapat irányába, így mindenki más és más szabályértelmezés szerint dolgozott. Most viszont mindenki számára egyértelműek lesznek az előírások.”

Tombazis a Mercedes 2020-as, az első felfüggesztéseket menet közben átállító DAS rendszerét is példaként hozta, melyet az FIA végül csak 2021-re tiltott be:

„Csak az alkalmazás után kérdeztek meg minket, kockáztattak vele. Tettük róla, hogy ilyesmi ne fordulhasson elő újra. Nyilván nem kényszeríthetjük ki, hogy a csapatok előre megkérdezzenek minket, de erősen ajánlott, ha szeretnének túlélni. Katasztrofális lehet, ha egy később szabálytalannak nyilvánítható koncepcióra építik az egész autót. Az ő érdekük is a teljes átláthatóság. De úgy gondolom, hogy mindenki vette már az adást, ezért is mentünk ilyen irányba.”