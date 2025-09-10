A Red Bull 2025 végén elbúcsúztatja az őket az elmúlt években három konstruktőri és négy egyéni bajnoki címhez segítő Hondát, hogy a 2026-os új szabályrendszerhez már a Ford segítségével, de Milton Keynesben, a saját üzemükben gyártott erőforrással versenyezzen.

A saját motorgyár „atyja”, a néhány hónapja lapátra tett Christian Horner még elküldése előtt arról beszélt, hogy a Red Bull teljes, 2005 óta tartó Forma-1-es szereplésének „messze legnagyobb kihívása” az erőforrásprogram, Monzában pedig a pletykák szerint a motorfejlesztéssel legjobban álló Mercedes főnöke, Toto Wolff is arról beszélt, hogy az enrgiaital-gyártó számára olyan ez, mint ha a Mount Everestet kellene megmászniuk.

Az Olasz Nagydíj hétvégéjén a Red Bull új csapatfőnöke-vezérigazgatója, Laurent Mekies is megszólalt a motortémában, a francia szakember egyetértett mercedeses kollégájával.

„Nincs annál őrültebb dolog, mint a saját erőforrás gyártása. Hihetetlen kihívás, de pontosan az a fajta őrültség, amilyet a Red Bull szokott vállalni. Ilyen szempontból jó érzés, de nem becsüljük alá a nehézségét. A riválisok 90 éve vagy még régebben gyártanak motorokat, bolondság lenne azt hinnünk, hogy rögtön a Ferrari vagy a Mercedes szintjén leszünk” – kezdte.

„De ezt is a Red Bull-módi szerint csináljuk, azaz a lehető legmagasabb szinten. Lépésenként haladunk, de igyekszünk a lehető leggyorsabban felpörögni a munkával, mind konkrétan a motort, mind az ahhoz kapcsolódó infrastruktúrát és szakembereket tekintve.”

„Persze, ahogy már mondtam, kemény munka, sok álmatlan éjszaka vár majd ránt az első évben, hogy a megfelelő szintre jussunk. De kimondottan Red Bull-os kihívás ez, mi pont így szeretjük. Számot nem mondanánk arra, hol is leszünk – szerintem senki más sem tudja ezt előre –, de azzal tisztában vagyunk, hogy tényleg egy hegyet kell megmásznunk, ahogy Toto is mondta.”