A Forma-1-ben 2026-ban radikális, átfogó szabályváltozási csomag lép életbe, az autók 10 centivel keskenyebbek lesznek, 10 centivel rövidül a tengelytáv, keskenyebbek lesznek az abroncsok, elvileg 30 kg-mal csökken a tömeg. Átalakul a padlólemez, eltűnik a DRS, de érkeznek más, aktív aerodinamikai elemek, összességében kb. 30%-kal csökken a leszorítóerő.

Az erőforrás tekintetében kikerül a a hőenergia-visszanyerő (MGU-H), ugyanakkor háromszorosára nő a villanymotor teljesítménye. A belső égésű motort szintetikus üzemanyaggal tankolják majd.

A csapatok idén január óta dolgozhatnak a 2026-os autókon, melyeket a legtöbb alakulatnál szimulátoron vezettek is már a pilóták – egyelőre úgy tűnik, messze nem lesz akkora öröm versenyezni velük, és vannak, akik azzal riogatnak, hogy az új járgányok a Forma-2-esek szintjére lassulnak vissza.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) formaautókért felelős vezetője, a korábban a McLarennél és a Ferrarinál dolgozó Nikolas Tombazis a német Auto Motor und Sportnak nyilatkozva igyekezett eloszlatni a félelmeket.

„Mindig meglep, milyen fontos ez a téma az emberek számára. Voltak már korszakok, amikor a köridők emelkedtek, de nem hiszem, hogy ez ártott a Forma-1-nek. Gyorsan hozzászokunk. És eleve a mezőnyön belül is van másfél másodpercnyi különbség – a lassabb autó máris nem vonzó F1-es? A versenyzők képesek érzékelni másfél másodpercet, kívülről viszont szinte észrevehetetlen” – magyarázta.

„Hadd nyugtassak meg mindenkit: a szimulációink szerint az autók körönként másfél, két és fél másodperccel lesznek lassabbak. Ráadásul csak az elején, hiszen a csapatok gyorsan fejlesztik majd őket, szóval nem lesz ok panaszra. Nem süllyedünk Forma-2-es szintre – azok az autók ugye 10-15 másodperccel lassabbak az aktuális F1-eseknél” – szögezte le.

A nagy szabályváltozási csomagnak persze mindenképp lesznek nyertesei és vesztesei, akár kirívó lemaradást is láthatunk:

„Még nem kaptunk leszorítőerős adatokat minden csapattól, de lehetséges, hogy egyes alakulatok rosszabb helyzetben lesznek az elején” – jegyezte meg Tombazis.