2026-ra a Forma-1-es autók kasztnija, aerodinamikája és erőforrása is megújul, a nagy szabályváltozási csomag pedig jelentős felkészülést is kíván.

Míg az elmúlt években – költségcsökkentési okokból – már mindössze három napot teszteltek a csapatok az aktuális szezon előtt, jövőre háromszor ennyi idő áll majd rendelkezésre, tudósít a RacingNews365.

A szakoldal tudomása szerint a téli tesztelés Barcelonában indul majd január 26-án, a katalán pályán öt napot tölt majd a mezőny, ám az istállók az ötből csak három-három napot tölthetnek a pályán – a nagyobb időkeretet az esetleges időjárási nehézségek kedvéért ütemezik be. (Hogy a beosztásról a csapatok maguk döntenek-e, egyelőre nem világos.)

A logisztikai szempontból kedvezőbb európai helyszín – az első tesztre minden bizonnyal még menet közben is érkeznek majd friss alkatrészek – után két további, immár konkrétan három napig tartó gyakorlás következik Bahreinben. A szahíri pályán előbb február 11–13., majd egy héttel később, február 18–20. között folyik a teszt.

A 2026-os Forma-1-es világbajnokság a március 6–8-i hétvégén indul a melbourne-i Ausztrál Nagydíjjal.

Jövőre egy félig-meddig, valamint egy teljesen új csapat is ott lesz a mezőnyben: a Sauber az Audi gyári csapatává avanzsál, saját erőforrással, míg az amerikai Cadillac 11. alakulatként kerül be, Ferrari-motorokkal. Ha már erőforrások: az Audi mellett a Red Bull Powertrains is bemutatkozik, míg az energiaital-gyártónál az elmúlt években csendestársként jelen lévő Honda újra saját nevén, már az Aston Martin kizárólagos partnereként szerepel majd, a Renault kiszáll, az Alpine a Mercedes ügyfele lesz.