Azt már tudjuk, hogy a Red Bull és a Racing Bulls 2026. január 15-én rántja le a leplet arról, hogyan fognak kinézni jövő évi F1-es versenygépeik. December elsején bővült a bemutatók naptára, ugyanis az Aston Martin is elárulta saját leleplezésének dátumát. Az AMR26 kódjelű autót 2026. február 9-én mutatják meg először a nyilvánosságnak.

Mondhatjuk, hogy a silverstone-iak az immár teljes egészében Adrian Newey által felügyelt Forma-1-es autójuk bemutatóját furcsán időzítették. A versenygép ugyanis január 26-30. között már részt vesz egy teszten Barcelonában. Az öt napos spanyol gyakorlás különlegessége, hogy a csapatok csak három napon hajthatnak a pályára, és teljesen zárt kapus lesz, azaz a sajtót sem engedik be és az eredmények sem lesznek nyilvánosak.

Utóbbi persze magyarázatot ad a furcsa időzítésre. Ne lepődjünk meg azonban akkor, ha Fernando Alonso és Lance Stroll jövő évi versenygépe mégiscsak kiszivárog a hivatalos bemutató előtt. A barcelonai F1-es pálya egyébként ebből a szempontból “biztonságos” helyszín, ugyanis illetéktelen nézők számára nehezen megközelíthető az aszfaltcsík, magas betonfalak szegélyezik, és lelátók, valamint erdősávok is gátolják a belátást a külső szemlélődők számára.

A február 9-ei hivatalos bemutató egyébként két nappal előzi meg a jövő évi második előszezoni teszt dátumát: Bahreinben február 11. és 13. között randevúznak a csapatok, melyet már a nyilvánosság is láthat.