Ahogy már a Vezessen is írtunk róla, a 2026-ban nagy áttörésre készülő, az elmúlt években a legmodernebb infrastruktúrát kiépített, a Honda kizárólagos partnerévé váló, neves szakembereket is leigazolt alakulatnál komoly átszervezések zajlanak az új szezon előtt.

Itt a legfrissebb, és talán az eddigi legnagyobb: szerda délután bejelentették, hogy egyetlen szezon után távozik posztjáról a csapatfőnök, a Mercedestől megszerzett Andy Cowell (ő a tavalyig ebben a szerepben dolgozó Mike Kracket váltotta), hogy a 2025-ös idény lezárulta után stratégiai vezetőként (chief strategy officer) folytassa. A korábban a Mercedes F1-es motorgyártásának irányítása során szerzett tapasztalatait a Honda az üzemanyag-szállító Aramco és a silverstone-i autógyártás összehangolásában kamatoztatja majd.

A csapatfőnöki posztot az aduász, a Red Bulltól átcsábított, eddig technikai vezetőként és résztulajdonosként jelen lévő Adrian Newey veszi át. A brit szakember pályafutása során a Williamsszel, a McLarennel és a Red Bull-lal is világbajnoki címeket szerzett, ám csapatfőnökként (team principal) sosem dolgozott eddig.

A közelmúltban hírbe hozták az Aston Martinnal a Red Bulltól nyáron elküldött Christian Hornert, aki a Newey-val és a Hondával való közös munka kapcsán lehetett volna logikus választás, de felmerült a néhány éve a McLarent új pályára állító Andreas Seidl csapatfőnöki leigazolása is ‒ most már egyértelmű, hogy nem ők kapják a posztot.