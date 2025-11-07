Az F1-ben 2021 óta szerepel az Aston Martin saját csapattal, miután a Racing Pointot és a brit luxussportkocsi-gyártót is megszerezte a kanadai milliárdos Lawrence Stroll.

Bár 2023-ban volt egy komoly meglendülésük, a frissen érkezett Fernando Alonsóval számos dobogót hoztak, azóta világos, hogy az áttörést, az élre ugrást a 2026-os szabályváltozási csomag hozhatja számukra.

A silverstone-i alakulatnál az elmúlt években hatalmas befektetésekkel a lehető legkorszerűbb infrastruktúrát építették fel, emellett számos szakembert is elcsábítottak más csapatoktól: náluk dolgozik már – sőt, résztulajdonos – az F1 történetének legeredményesebb tervezője, Adrian Newey, megszerezték a Ferraritól a szintén tervező Enrico Cardilét, csapatfőnökként pedig a korábban a Mercedes motorprogramját irányító Andy Cowellt, hogy csak a legfontosabbakat említsük.

Egyeseket közben elküldtek (Dan Fallows, Martin Whitmarsh), és a hírek szerint jelenleg is folyik az átszervezés: a BBC értesülése szerint a közelmúltban már hét szakember hagyta el az F1-es csapatot, köztük például az aerodinamikai főnök Eric Blandin és a korábbi főtervező Haga Akio. A versenycsapattól távozó emberek egy részének az Aston Martin más területen kínál állást, míg mások rivális csapatoknál kereshetnek munkát.

Az Aston Martin idén elbúcsúzik az eddigi motorszállító Mercedestől, a 2026-os új fejezetet a Hondával kezdik, a silverstone-i alakulat lesz a japánok kizárólagos partnere, ahogy a névadó szaúdi olajcég, az Aramco is csak nekik fejleszt üzemanyagot.

A csapatnál magas célokat tűztek ki, erről néhány napja beszélt a csapatfőnök:

„Nos, a legfontosabb, hogy egyetlen dologra koncentráljunk, a versenyautóra. Minden azon múlik majd – az a kérdés, azzal mit akarunk. A válasz: nagy-nagy célokat kitűzni, olyanokat, amelyeknek megvalósítását lehetetlennek tartja mindenki, de csapatmunkával mégis valóra váltjuk. Ahogy én szoktam nevezni, BNHC-k, azaz bazi nagy húzós célok: egymás után többször is bajnoki címet nyerni” – idézte a Forma-1 hivatalos oldala Cowellt.