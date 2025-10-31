Lance Stroll súlyos dollár-/eurótízmilliókkal megtámogatott felkészülés után 2017-ben mutatkozott be a Forma-1-ben a Williamsnél, majd miután milliárdos édesapja, Lawrence Stroll felvásárolta a csődbe jutott Force Indiát, az előbb Racing Pointra, majd Aston Martinra átkeresztelt silverstone-i alakulatnál folytatta pályafutását.

A 27 éves kanadai versenyző kis híján kilenc szezon, 189 nagydíjhétvége után 1 pole-t és három dobogós helyezést tud felmutatni – ezeket is mind 2020-ig szerezte, az Aston színeiben még nem hozott kiemelkedő eredményt –, ám helye biztosnak tűnik, 2024-ben szerződést is hosszabbított, elvileg legalább 2026 végéig marad a csapatnál.

A brit sportkocsi-gyártó frissen publikált, 2024-re vonatkozó éves pénzügyi beszámolójából most az is kiderült, mennyit is keres a pilóta. A brit cégbíróságnak leadott jelentésben több céges áttételen keresztül, de szerepeltetni kellett, hogy mennyit is fizetnek ki Stollnak, miután édesapja, Lawrence az AM egyik vezetője.

Lance a saját tulajdonában álló Golden Eagle Racing Ltd.-en keresztül veszi fel a fizetését, melynek tavaly 12,3 millió dollárt (4,12 milliárd Ft) utaltak – ami több mint duplája a 2023-as 5,6 milliós összegnek.

Fontos megjegyezni, hogy minden bizonnyal nem a teljes összeg kerül Stroll zsebébe, a Golden Eagle-től fizethetik ki a pilóta közvetlen menedzsmentjét, a jogászait, könyvelőit, edzőit stb. is, de az eredmények tükrében így is szép összegről, de főleg szép emelésről van szó.

Az F1-ből való kiszállást egyébként már 2023 végén fontolgató Stroll a 12,3 milliós összeggel amúgy valahol a mezőny közepén helyezkedik el, hasonló fizetést kaphat például az alpine-os Pierre Gasly, de Esteban Ocon, Nico Hülkenberg már állítólag kénytelen „beérni” 6 és 5 millióval, míg a többszörös futamgyőztes Carlos Sainz idén 19 milliót kaphat a Williamsnél, a mezőny elejében, Max Verstappen, Lewis Hamilton esetében pedig évi 50-60 millió feletti összegekről lehet szó.

Stroll csapattársa, a kétszeres bajnok veterán Fernando Alonso fizetése nem derül ki a jelentésből – egyébként 25-30 millió közé becslik –, az viszont igen, hogy a szerződése tartamára – Stroll-lal egyetemben – ingyen kap egy Aston Martint.