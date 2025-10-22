Az Aston Martinnál 2022 óta szerepel teszt- és tartalékos pilótaként a Forma-2 bajnoki címét megszerző Felipe Drugovich.

A most 25 éves brazil több szabadedzésen vezette már a silverstone-i csapat autóját, sőt, Lance Stroll és Fernando Alonso sérülései, betegségei miatt jó néhányszor felmerült a versenyhétvégés beugrása is, de végül erre sosem került sor.

Drugovich egy friss interjúban ugyanakkor elárulta, hogy még az állandó versenyzői előléptetése is a pakliban volt, ugyanis Stroll távozásával számoltak az Aston Martinnál.

„Hosszabbítottam a csapattal a 2024-25-re, nem is pusztán remények, hanem valódi, a 2024-es versenyzői ülést illető tárgyalások alapján, még a csapatfőnökkel is beszéltünk erről. Volt időszak, amikor úgy tűnt, valaki nem szeretne maradni. 2023-ra nem jött össze az előléptetés, de akkor elég egyértelműnek tűnt, hogy ’24-ben tényleg bekerülhetek a Forma-1-be. Megvolt az esély, elém tették a szerződést, én pedig úgy voltam vele, hogy rendben, jókor vagyok jó helyen. Sokkal közelebb álltam a versenyzői bemutatkozáshoz, mint bárki is gondolta. Nem sokon múlott, hogy Lance kiszálljon 2024-re” – magyarázta a Na Ponta dos Dedos podcastben.

Ahogy tudjuk, Stroll végül maradt, sőt, jelenlegi szerződése 2027-ig szól az Aston Martinnál, de Drugovich beszámolója teljesen hihető, ugyanis a kanadai pilóta évek óta nem tűnik túl motiváltnak, ráadásul az alkalmi jó teljesítmények, hétvégék mellett összességében nem is túl versenyképes.

Stroll 2017-ben mutatkozott be a Forma-1-ben a Williamsnél, miután milliárdos édesapja, Lawrence az akkori élcsapat Prema Powerteam felvásárlásával 2015-ben Forma-3-as bajnoki címig juttatta, majd a grove-i F1-es alakulatnál több tízmillió dolláros befektetéssel komoly felkészülési tesztprogramot intézett neki 2016-ra.

A kanadai versenyző 2019-re került át az apja által a csőd széléről visszarántott Racing Pointnál folytatta, és azután is maradt, hogy a silverstone-i alakulatot 2022-re az apja által szintén megszerzett brit luxussportkocsi-márka, az Aston Martin nevére vették. Az elmúlt években egyébként pletykaszinten többször is felmerült, hogy Stroll már nem szeretne az F1-ben versenyezni, inkább elmenne teniszezni, de az is köztudott, hogy apja hosszú évekkel ezelőtt azt tűzte ki célul, hogy fiát egészen a Forma-1-es világbajnoki címig juttatja.

Ami Drugovichot illeti, a brazil az astonos kispadozást megunva hamarosan a Forma E-ben versenyez majd, méghozzá a a 2026-ban belépő Cadillacen keresztül F1-es szinergiával bíró Andrettinél.