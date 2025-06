Az Aston Martin múlt szombaton késő este közölte, hogy az aznapi időmérőn a 14. helyen záró Lance Stroll fájdalmai, kézsérülése miatt nem vesz majd részt a másnapi Spanyol Nagydíjon.

Az alakulat kiemelte, hogy a 2023-as szezonkezdet előtt nem egészen két héttel csuklótörést szenvedett, műtétre szoruló kanadai versenyző már három hete küszködött a fájdalommal.

Furcsa, de elfogadható lett volna a késői döntés, ám a történetet egész más megvilágításba helyezte a BBC másnap megjelent híre, miszerint Stroll előző nap, az időmérős eredménye miatt dühbe gurult, a csapattagokkal kiabált, a garázs hátuljában tombolt, tört-zúzott – joggal vetődött fel, hogy nem ekkor szerzett-e sérülést.

Az Aston Martin hír kikerülésekor csak annyit közölt, hogy „Lance ideges volt”, egyértelmű cáfolat nem hangzott el. A sztori azóta önálló életre kelt, tegnap a brit Sky Sports F1-es kommentátora, David Croft beszélt róla, újabb értesülésekkel bővítve azt.

„Én nem veszem be ezt a már hat hete figyeljük a dolgot állítást. Ha hat hete ez van, és odáig jutott a sérülés, hogy kétségessé vált a versenyen való részvétele, akkor a már csak a csapat érdekében sem ültették volna autóba Lance-et az időmérőre, helyette bevetették volna [a tartalékos] Drugovichot” – magyarázta az F1 Show adásában. „Lance a Q1-ben a 7. helyre jó kört futott, nyilvánvalóan akkor még versenyzésre képes állapotban volt.”

Ugyan Stroll egyik szerelője, Harry Rush az Instagramon azt írta, „egyáltalán nem igaz”, hogy a pilóta a csapatagokkal kiabált, szidalmazta őket, Croft mégis tartja ezt, sőt, új részletet hallott:

„Én úgy tudom, hogy eldobta a sisakját, méghozzá úgy, hogy az meg is sérülhetett, mert akkora erővel csapódott a falnak. Nagy kiabálás, káromkodás is volt. Lance falütéseinek is van már előzménye, úgy tudom, azt Aston Martin előtt is csinált ilyet – igaz, csak választófalakkal, amelyek nem feltétlenül okoznak sérülést.”

Stroll jövő hétvégi, Kanadai Nagydíjon való részvételéről vagy pótlásáról egyelőre nem tudni biztosat – állítólag a pilóta már a múlt hétvégén megkereste az őt korábban is kezelő kézspecialistát, újabb műtétje is lehetett –, ám a már említett Drugovich jelezte, hogy az amúgy betervezett Le Mans-i 24 órás szerepléséről is lemond, ha a Forma-1-ben kell helyettesítenie.