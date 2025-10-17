Több hónapos huzavona előzte meg a Mercedes e heti bejelentést, melyben megerősítették, hogy a brackley-i istálló a 2026-os szezonnak is George Russell-lel, valamint Andrea Kimi Antonellivel vág neki.

Különösen Russellt illetően volt érthetetlen a halogatás, ugyanis azzal, hogy a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton átigazolt a Ferrarihoz, egyértelműen a csapat első számú pilótájává lépett elő. A brit a konstans teljesítménye mellett a kanadai és a szingapúri győzelmével igazolta, hogy megérett a feladatra – úgy tudni, az ő esetében a szerződési feltételek okoztak késlekedést.

Többek között a fizetés kérdése is a feltételek részét képezi, és

minden jel arra utal, hogy Russell benyújtotta a számlát a Mercedesnek.

Ha igaz, amit a brit bulvársajtóban állítanak – amit azért nem árt fenntartásokkal kezelni –, a 27 éves versenyző a szerződéshosszabbítását követően a mezőny harmadik legjobban megfizetett pilótájává léphetett elő.

Az éves fizetése ezentúl 30 millió font, átszámítva 13,4 milliárd forint lesz, így csak Max Verstappen, valamint a már említett Hamilton előzik meg a sorban. A Red Bull négyszeres világbajnokának keresetét 48 millió fontra (21,5 milliárd forintra), Hamiltonét pedig 45 millió fontra (20,2 milliárd forintra) taksálják – összegezte a Daily Mail és a The Express információt a RacingNews365.com.

Ugyanakkor árulkodó lehet, hogy a Mercedes hivatalos bejelentésében egyelőre csak a jövő évről esett szó, ami annak tudható be, hogy az új éra első idényének végén nagy mozgolódásra van kilátás a pilótapiacon. Nem kizárt, hogy vagy Russell, vagy a Mercedes 2027-re rendelkezik opcióval, rajtuk kívül pedig az egyik kulcsszereplő az a Verstappen lehet, aki iránt a csillagosok csapatfőnöke, Toto Wolff az idén több ízben is nyíltan érdeklődött.

