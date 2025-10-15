Egyértelműen a nap Forma-1-es híre az, hogy a Mercedes a hónapokig tartó csend után végre elárulta, kik vezetnek náluk 2026-ban. De miért tartott ilyen sokáig az, hogy kimondják, kik is lesznek jövőre a pilótáik? Erre adott választ a bejelentést követően Toto Wolff csapatfőnök.

“Csak az volt a kérdés, mikor történik meg” – utalt a megerősítés tényére az osztrák szakember, hozzátéve, hogy nem állt szándékukban mást leigazolni George Russell vagy Andrea Kimi Antonelli helyett. “Szerettünk volna időt hagyni magunknak a tárgyalások rendes lefolytatásához, és biztosítani mindenkit arról, hogy elégedett legyen. Örülök, hogy ez összejött.”

“George és Kimi erős párosnak bizonyultak, és izgatottan várjuk, hogy folytassuk a közös utat. A fókusz most az év utolsó hat versenyén van, küzdünk a konstruktőri bajnokság második helyéért, aztán ráfordulunk 2026-ra, az F1 új korszakára” – fogalmazott Wolff.