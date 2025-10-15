A Mercedes a 2025-ös idényre pilótát cserélt, a Ferrarihoz távozott hétszeres világbajnok helyére a tini Kimi Antonelli került George Russell mellé. Mindkét versenyző szerződése az idei év végéig szólt.

A csapatfőnök Toto Wolff már tavasz óta arról beszélt, hogy az idei kettős megtartása nem is kérdés, ennek ellenére a nyár elején újra a Red Bull-os Max Verstappennel tárgyalt, majd a nyári szünet kezdetére kitűzött határidőt sem tartotta meg Antonelli és Russell hosszabbítását illetően.

Az olasz ifjoncnál a pályán mutatott teljesítmény, az idén is két futamot nyerő angol esetében pedig a szerződési feltételek, annak hossza miatt húzódott sokáig a megegyezés.

Immár viszont hivatalos: mind Antonelli, mind Russell marad a jövő évre, árulkodó viszont, hogy a bejelentés csakis 2026-ot említi.

It's official 😉 We are delighted to confirm that George Russell and Kimi Antonelli will continue as the team’s driver line-up into 2026 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) October 15, 2025

2026-ra még négy ülés sorsa nyitott: egyelőre nm tudni, ki lesz Max Verstappen csapattársa a Red Bull Racingnél, ki vezet az energiaital-gyártó kisebbik csapatánál, a Racing Bullsnál, valamint hogy az Alpine-nál kit ültetnek a már hosszabbítást aláírt Pierre Gasly mellé.

Még érdekesebb persze 2027, hiszen az alapján, hogy melyik csapat mennyire talál bele a nagy szabályváltozási csomagba, sokan kívánhatnak mozdulni. Max Verstappen, a mclarenes Oscar Piastri és a ferraris Charles Leclerc is elérhetővé válhat, Fernando Alonso bejelentheti visszavonulását, és az is lehet, hogy Lewis Hamilton 2026 után nem marad a Ferrarinál, hogy másokat ne is említsünk.