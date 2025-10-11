Az első F1-es idényét taposó Andrea Kimi Antonelli a szezon középső, európai szakaszában gyengébb volt, mint azt megelőzően, két futamot be sem tudott fejezni, kétszer messze volt a pontszerzéstől, Magyarországon és Olaszországban pedig csupán 10., illetve 9. lett. Monza után Toto Wolff, a Forma-1-es Mercedes csapatfőnöke kritizálta Antonellit, aki azt követően Bakuban a negyedik, legutóbb Szingapúrban pedig az ötödik helyen ért célba.

“Baku óta azt látjuk, hogy nagyon koncentrál. Az európai időszak bizonyosan nem segített, mert óriási figyelem övezte és mindenki sokat várt tőle, az utóbbi hetekben viszont azt láttam, hogy kevesebb munkája van a médiával és a szponzorokkal, ezért minden idejét a mérnöki csapattal tölti” – összegzett Wolff a formula1.com-on olvasható interjúban.

Az osztrák csapatfőnök szerint Antonelli jól reagál a “tanulási folyamat” közben elé kerülő akadályokra, ők pedig mindig igyekeznek bíztatni.

“Az összes többi versenyző hozzászokott már ezekhez az autókhoz, neki viszont ez az első éve, vannak pályák, amiket egyáltalán nem ismer és az egész közeg egy kissé újszerű a számára. Összességében viszont jó munkát végez és úgy tűnik, jót tett neki, hogy kritikát is kapott” – jelentette ki Wolff.

Antonelli az egyéni világbajnoki pontversenyben a hetedik helyen áll 88 ponttal. Az F1-es idény a jövő hét végén folytatódik az Egyesült Államok Nagydíjával Austinban.