Nem is olyan rég számolt be a Vezess arról, hogy az Aston Martin Forma-1-es csapatánál komoly tisztogatás zajlik, és gyakorlatilag sorcsere történik a legfontosabb szakemberek tekintetében. Úgy tűnik, hogy ennek a mindössze az év elején érkező csapatfőnök, Andy Cowell is az áldozata lehet, állítják egybehangzó értesülések Las Vegasból. A szakember nem maradna állás nélkül: a korábbi Mercedes-motorfőnök lényegében visszatérne a kaptafához, ami jól jöhet az új motorpartner, a Honda érkezése során az Aston Martinnak.

Azt illetően azonban már nem egységesek az információk, ki lehet az Aston Martin következő csapatfőnöke, amennyiben tényleg cserére kerül sor. Több név is felmerült, akik közül a legnagyobb hal mindenképpen Christian Horner. A brit szakembert júliusban váltották le a Red Bullnál, jelenleg pedig szabadon igazolható azok után, hogy az energiaitalosokkal minden részletben megegyezett.

A pozíció legesélyesebb jelöltje azonban talán nem ő, hanem Andreas Seidl, akivel állítólag már egyeztetett is Lawrence Stroll csapattulajdonos (a nyitóképen jobbra). A német szakember utoljára az Audi F1-es projektjén dolgozott bő egy éve, mielőtt le nem cserélték őt Mattia Binottóra.

Önéletrajzában azonban nem feltétlenül ez a legkiemelkedőbb munkahely, hanem a McLaren, melynek élén 2019-től 2022-ig töltött igencsak fontos éveket. Seidl nagy szerepet játszott abban, hogy a sereghajtó istállót nyerő útra állítsa, melynek eredményét napjainkban is láthatjuk (és most tekintsünk el a vegasi dupla kizárástól).

Felmerült egy harmadik és egy negyedik név is egyébként Martin Whitmarsh , illetve a már említett Mattia Binotto személyében. Előbbit korábban már láthattuk F1-es csapatfőnökként a McLarennél, legutóbb pedig az Aston Martin vezérigazgatója volt.