Néhány nap múlva véget ér a 2025-ös Forma-1-es idény, a jövő keddi abu-dzabi gumiteszt után pedig már minden csakis a 2026-os, óriási változásokat hozó szezonról szól majd.

A radikálisan új autókon már most is gőzerővel dolgoznak a csapatok, és lassanként kezdenek érkezni a bemutatókat illető bejelentések is.

Elsőként a Red Bull-csapatok jövő évi bemutatkozását közölték, a Red Bull Racing és a Racing Bulls jövő január 15-én, az új motorpartner Ford detroiti központjában tart szezonindítót, míg az Adrian Newey-val megerősített, nagy áttörésre készülő Aston Martin hétfőn jelentette be, hogy meglepően későn, február 9-én láthatja majd a nagyközönség Fernando Alonsóék új járgányát.

Ma az Alpine folytatta sort: a francia alakulat január 26-ára tűzte ki a 2026-os modellje leleplezését.

We've got something to show you… 23.01.26@MSCCruisesUSA pic.twitter.com/EsLSlTQ0C9 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 2, 2025

Az enstone-i csapat dátumválasztása elég egyszerű: azt jelenti, hogy az első téli teszt első napján ejtik meg a dolgot.

Az átfogó változások miatt 2026-ban előbb kezdődik és jóval több napig tart majd a szezon előtti tesztidőszak: január 26–30. előbb Barcelonában, majd február 11 –13. és 18–20. között Bahreinben körözhetnek majd a Forma-1-esek. Ez összesen 11 nap, de a csapatok csak 9 napot tölthetnek a pályán, az első spanyolországi teszt öt napjából saját választás alapján hármon dolgozhatnak majd az alakulatok.