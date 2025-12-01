A 2025-ös Forma–1-es idény utolsó előtti, 23. fordulója, a Katari Nagydíj egészen addig Oscar Piastrié volt, amíg a McLaren ki nem kényszerített hibával Max Verstappennek nem adta a győzelmet. A Vezess F1-es podcastje, a Csapatrádió idei 24. adásában Szeleczky Ádám Baka Gáborral és Kováts Olivérrel tekinti át, mi történt az újabb fordulatot hozó loszaíli hétvégén.

Látszategyenlőséggel kedvezne Norrisnak a McLarenek, vagy pusztán ennyire naiv a csapat? Lehet-e bármikor pozíciót átengedni Verstappennek? Más a mai csapatkultúra, vagy még mindig Ron Dennis szelleme kísért Wokingban? A szakértők és a szurkolók is befolyásolják az idei bajnokságot? Keressük a válaszokat, mondjuk a véleményünket.

