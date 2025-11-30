A Red Bull hollandja, Max Verstappen nyerte a Forma-1-es Katari Nagydíjat a mclarenes Oscar Piastri és a williamses Carlos Sainz előtt.

Az 57 körös futamra különszabályt vezettek be a Pirelli kérésére: egy gumiszettel a pilóták legfeljebb csak 25 kört tehettek meg, így garantált volt a két kerékcsere. A villanyfényes versenyt a többség közepes gumikon kezdte, kivételezők csak a mezőny második felében voltak. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) és Lewis Hamilton (Ferrari) lágy abroncsokkal rajtoltak, míg Alexander Albon (Williams) és a bokszból Franco Colapinto (Alpine) keményeken.

A rajt sima volt, és máris változott a sorrend: az élről rajtoló mclarenes Oscar Piastri mögé feljött Max Verstappen a Red Bull-lal. Lando Norris visszacsúszott a harmadik helyre a másik McLarennel, míg a negyedik helyen Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) zárta az első kört. Csapattársa, George Russell három helyet is veszített, csak hetedik volt Carlos Sainz (Williams) és Fernando Alonso (Aston Martin) mögött.

Az élmenők között hamar 1,5-2 másodperces, majd aztán még nagyobb hézagok alakultak ki. Norrishoz jó ideig közelebb volt Antonelli, mint Norris Verstappenhez. A rajt után nyugis körök jöttek, de a hetedik körben pályára küldték a biztonsági autót Hülkenberg és Pierre Gasly (Alpine) ütközése miatt. Előbbi autója gumi nélkül a sóderágyban ragadt, így azonnal kiesett.

A hetedik körös incidens kulcsfontosságú volt, hiszen 50 kör maradt, azaz kétszer 25 kör, ami a különszabály miatt csak egy, normál idejű kiállást jelentett azoknak, akik kihasználták az időveszteség nélküli kerékcsere lehetőségét.

Tulajdonképpen az egész mezőny így tett, a McLarenek kivételével.

Piastri és Norris mögött már kerékcsere után, lemaradás nélkül jött Verstappen, Sainz, Antonelli, Alonso, Isack Hadjar (Racing Bulls), Russell, Charles Leclerc (Ferrari) és Oliver Bearman (Haas).

A futam a 11. körben indult újra, a restart sima volt. A McLarenek elkezdtek sietni, és ki akartak autózni minél nagyobb előnyt Verstappen, valamint a többiek előtt, akik érezhetően rámentek a gumióvásra. 17 kör után a két McLaren között 3 másodperc volt a differencia, Verstappen pedig közel 5 másodperccel le volt maradva ekkor Norris mögött. Ez egyébként fordulópont volt, a 25. körig már fokozatosan csökkent Piastriék előnye Verstappen előtt.

A McLarenek előnye azonban nőtt a mezőny nagy része előtt. A hetedikként haladó Alonso szinte mindenkit feltartott, leginkább az volt a kérdés, hogy elé, vagy az általa vezetett vonatba tér vissza az első kerékcsere után Piastri és Norris. Piastri végül 24 kör után váltott, és visszatért Alonsóék elé. A végletekig, azaz a 25. körig elmenő Norris szintén összehozta, hogy a boly elé érkezzen. Verstappen vezette tehát a futamot Sainz, Antonelli, Piastri, Norris, Alonso, Hadjar, Russell, Leclerc és Bearman előtt.

Piastri a friss gumikon hamar utolérte Antonellit és Sainzot. Tudta, nekik a 32. körben kereket kell cserélni, de még ez előtt, a 30. körben elment Antonelli mellett az ausztrál.

A 32. körben megtörtént a bokszutcai sürgés-forgás. Piastri 4 másodperccel vezetett Norris előtt, akit kb. szintén ilyent távolságról követett Verstappen. Sainz maradt a negyedik Antonelli előtt, mögöttük Alonso, Hadjar, Russell, Leclerc és Lance Stroll (Aston Martin) volt a sorrend, de utóbbi időközben valamiféle eltolt taktikán volt, egyszer még ki kellett állnia, ráadásul büntetése is volt bokszutcai gyorshajtás miatt, így a virtuális tizedik hely Liam Lawsoné (Racing Bulls) volt.

Norris egy alkalommal nagyot hibázott, ami érdekes fordulatot hozott, mivel ettől a pillanattól fogva (vélhetően egy padlólemez-sérülés miatt) nem tudott, vagy nem akart nagy tempót autózni. Verstappen egészen közelről követte őt vagy 15 körön át, mielőtt Norris megejtette második kerékcseréjét.

Piastri húzott egy váratlant, és a 42. kör végén új kemény gumikkal kívánta hátulról levadászni Verstappent, aki ekkor már DRS-távolságon belül beragadva autózott Norris mögött. Piastri hátránya 15 körrel a leintés előtt 17 másodperc volt Verstappen mögött.

Végül Norris sem húzta ki a 25 körös limitig, a 45. kör elejére már megkapott egy kemény gumiszettet. Az ötödik helyre tért vissza a brit, Sainz és Antonelli mögé. A középmezőny élén ekkor már Hadjar volt és nem Alonso: a spanyol egy megforgás miatt két helyet veszített, és Russell is elment mellette.

Norris az 50. körre érte be Antonellit, előzési helyzetbe azonban nem könnyen került. Sainz, aki egészen stabilan tartotta eddig a harmadik helyet, elkezdett autósérülésre panaszkodni. Az utolsó körökre izgalmakat hozott, hogy Hadjar defektet kapott, és kihullott a pontszerzők közül, de a gumiprobléma csak őt érintette.

Verstappen így nyert Katarban Piastri és Sainz előtt, aki Norrisszal a nyakán gurult célba azok után, hogy Antonelli hibázott egyet és visszaesett ötödiknek. A további pontokat Russell, Alonso, Leclerc, Lawson és Cunoda Juki (Red Bull) szerezte meg. Hülkenbergen kívül Bearman adta még fel a futamot. A brit versenyét megpecsételte, hogy a Haas egyszer nem jól rögzített kerékkel engedte el a garázs elől, ezért ráadásul 10 másodperces stop-go büntetést is kapott.

A bajnokságok állása:

Norris – 408 p Verstappen – 396 p Piastri – 392 p Russell – 309 p Leclerc – 230 p Hamilton – 152 p

McLaren – 800 p – bajnokok Mercedes – 459 p Red Bull – 426 p Ferrari – 382 p Williams – 137 p Racing Bulls – 92 p

A szezon egy hét múlva az Abu-dzabi Nagydíjjal zárul.