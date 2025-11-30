A Forma-1-es Katari Nagydíj szombati napján négy pilóta is a bokszból vágott neki a sprintnek. A lépés érthető volt a mezőny végéről rajtolók körében, hiszen eggyel több lehetőségük volt így arra, hogy változtassanak az autók beállításain.

Többen is voltak közülük olyanok, akiken nem sokat segített ez a variálás sem. Egyikük Franco Colapinto volt, aki az utolsó helyen zárta az időmérőt az Alpine-nal. Csapata úgy döntött, még egyszer megpróbálnak állítani az autóján. Meg is szegték a parc fermé szabályokat, így az argentin versenyző csak a bokszból indulhat a mezőny után.

Colapinto minden bizonnyal mellékszereplő lesz Katarban, a főszereplők számára azonban komoly téttel bíró futam jön – akár a bajnoki cím is eldőlhet.