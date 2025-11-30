A Forma-1-es Katari Nagydíj hétvégéjén már a vasárnapi futam előtt is változott a pontverseny állása, hiszen szombaton egy sprintet is rendeztek. A kiélezett bajnoki küzdelmek kedvelői örülhettek, hiszen a mclarenes Oscar Piastri faragott hátrányán csapattársával szemben, de Lando Norristól a harmadik esélyes, Max Verstappen sem maradt le túlságosan.
A bajnokság állása:
- Norris – 396 p
- Piastri – 374 p (-22)
- Verstappen – 371 p (-25)
Norris előtt adott a lehetőség, hogy akár vasárnap behúzza a vb-elsőséget. Ehhez az kell, hogy a leintés után Verstappen előtt 25, Piastri előtt 26 egységgel vezessen a tabellán. Az eltérés oka a győzelmek és különböző helyezések számában keresendő: Verstappennel szemben Norrisnak a holtverseny is beleférne az év legvégén, mert a mclarenes többször nyert, ám Piastrinál már nem ez a helyzet.
Lássuk azonban a konkrét forgatókönyveket!
|Norris bajnok Katarban, ha
|és Piastri
|és Verstappen
|1.
|mindegy, hol végez
|mindegy, hol végez
|2.
|4. vagy rosszabb helyen végez
|3. vagy rosszabb helyen végez
|3.
|5. vagy rosszabb helyen végez
|4. vagy rosszabb helyen végez
|4.
|6. vagy rosszabb helyen végez
|5. vagy rosszabb helyen végez
|5.
|7. vagy rosszabb helyen végez
|6. vagy rosszabb helyen végez
|6.
|8. vagy rosszabb helyen végez
|7. vagy rosszabb helyen végez
|7.
|9. vagy rosszabb helyen végez
|8. vagy rosszabb helyen végez
|8.
|11. vagy rosszabb helyen végez
|9. vagy rosszabb helyen végez
Ha Norris a 9. vagy rosszabb helyen ér célba, a bajnokság biztosan csak a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon dől el, mert Piastri játékban marad. Verstappen tulajdonképpen csak akkor tudja saját jogán elodázni a bajnoki döntőt, ha előrébb zár Norrisnál a pontszerző zónában.
Ehhez Katarban mindenképp előznie kell, tekintve, hogy a pole-pozíciós Piastri mögül indul majd Norris, a címvédő pedig a harmadik helyről várhatja a piros lámpák kialvását.