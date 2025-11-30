A Forma-1-es Katari Nagydíj hétvégéjén már a vasárnapi futam előtt is változott a pontverseny állása, hiszen szombaton egy sprintet is rendeztek. A kiélezett bajnoki küzdelmek kedvelői örülhettek, hiszen a mclarenes Oscar Piastri faragott hátrányán csapattársával szemben, de Lando Norristól a harmadik esélyes, Max Verstappen sem maradt le túlságosan.

A bajnokság állása:

Norris – 396 p Piastri – 374 p (-22) Verstappen – 371 p (-25)

Norris előtt adott a lehetőség, hogy akár vasárnap behúzza a vb-elsőséget. Ehhez az kell, hogy a leintés után Verstappen előtt 25, Piastri előtt 26 egységgel vezessen a tabellán. Az eltérés oka a győzelmek és különböző helyezések számában keresendő: Verstappennel szemben Norrisnak a holtverseny is beleférne az év legvégén, mert a mclarenes többször nyert, ám Piastrinál már nem ez a helyzet.

Lássuk azonban a konkrét forgatókönyveket!

Norris bajnok Katarban, ha és Piastri és Verstappen 1. mindegy, hol végez mindegy, hol végez 2. 4. vagy rosszabb helyen végez 3. vagy rosszabb helyen végez 3. 5. vagy rosszabb helyen végez 4. vagy rosszabb helyen végez 4. 6. vagy rosszabb helyen végez 5. vagy rosszabb helyen végez 5. 7. vagy rosszabb helyen végez 6. vagy rosszabb helyen végez 6. 8. vagy rosszabb helyen végez 7. vagy rosszabb helyen végez 7. 9. vagy rosszabb helyen végez 8. vagy rosszabb helyen végez 8. 11. vagy rosszabb helyen végez 9. vagy rosszabb helyen végez

Ha Norris a 9. vagy rosszabb helyen ér célba, a bajnokság biztosan csak a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon dől el, mert Piastri játékban marad. Verstappen tulajdonképpen csak akkor tudja saját jogán elodázni a bajnoki döntőt, ha előrébb zár Norrisnál a pontszerző zónában.

Ehhez Katarban mindenképp előznie kell, tekintve, hogy a pole-pozíciós Piastri mögül indul majd Norris, a címvédő pedig a harmadik helyről várhatja a piros lámpák kialvását.